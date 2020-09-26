Появились фото курсантов и видео катастрофы АН-26

Видео падения АН-26 опубликовал замглавы МВД Антон Геращенко в своем Facebook.

"Это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом", заявил чиновник.

Также Антон Геращенко опубликовал трогательные фото погибших курсантов.

Мать одного из погибших, Андрея Померанцева, опубликовала пост в память о сыне, где поделилась и его фотографиями.

Напомним, единственный выживший в трагедии коротко рассказал о катастрофе президенту Владимиру Зеленскому. Юноша мало что помнит из-за шока. 20-летний Вячеслав пытался погасить огонь, охвативший его товарища, умершего впоследствии в больнице, но того, что прыгал из самолета, не помнит.