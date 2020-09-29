Жилой комплекс А136 – новый уровень жизни в Киеве

Жилой комплекс А136 – новый уровень жизни в Киеве

Инновации

Миром движут амбиции. Они вели Дональда Трампа, когда он анонсировал строительство 58-этажной башни своего имени. Он назвал Trump Tower первым суперлакшери небоскребом Нью-Йорка. Расположение у него действительно роскошное. Легендарная Пятая Авеню –  синоним респектабельности. Здесь расположены бутики Tiffany, Louis Vuitton, Hermes, любимого бренда американских яппи Abercrombie & Fitch, магазины Apple и знаменитый Sack’s. Рядом находится всемирно известный музей современного искусства MoMA. До Центрального парка 7 минут пешком.

Нью-Йорк называют городом, который не спит, а жизнь на Пятой Авеню бурлит днем и ночью. Динамичная, активная и модная, она привлекает внимание успешных и известных.

Миром движут амбиции. Они ведут группу компаний DIM и ее собственника Александра Насиковского к созданию стильных и инновационных проектов. А136 – на сегодня самый амбициозный в проектном портфеле компании.

Экологичность, технологичность, инновационность, современный дизайн и комфорт – каждое из этих слов описывает ЖК A136. Идеальное место для жизни, когда вы хотите эффективно управлять своим временем, все успевать и не зависеть от обстоятельств.

Почему А136?

А – потому что находится жилой комплекс на улице Антоновича, и, потому что буква А - первая в алфавите. Кроме месторасположения она укажет на высокий класс жилого комплекса и лидерские позиции проекта.

Trump Tower в Нью Йорке вдохновила архитекторов группы компаний DIM на создание модернистского объекта со строгими линиями и стройным силуэтом в центре столицы Украины. Новый проект будет четко виден на городском горизонте, станет еще одной визитной карточкой нашей столицы.

фото, макет ЖК А136

Улице Антоновича, на которой возводится проект, не спит никогда, как и Пятая Авеню. Эту локацию оценят те, кто работают в центре, а вечером проводят время в галереях, ресторанах или спортивных клубах. Те, кто хотят успеть все, не теряя ни одного мгновения в дороге. Те, кого привлекает идея доехать в свой офис на лифте, а деловую встречу провести в лобби своего жилого комплекса А136.

Жилой комплекс бизнес-класса A136 Highlight House находится на пересечении деловой и культурной артерий столицы. В пешей доступности вы сможете найти все необходимое –Владимирский рынок, ТРЦ Ocean Plaza и «Олимпийский», Палац «Украина», Театр оперетты, Костел Св. Николая, парк имени Марии Заньковецкой, Центр современного искусства М17, кондитерскую-пекарню Bassano, школы, детские сады и ВУЗы, кинотеатры и бутики. Такое удачное расположение позволит сделать все запланированное и оставить время для себя.

Сейчас Киев засыпает ненадолго только под утро, а со временем станет еще одним неспящим модным городом Европы. Вечно молодой, энергичный, деятельный Киев, в центре которого скоро появится стильный комплекс А136 с дизайнерским лобби, тремя этажами офисных пространств, первым в Украине премиальным коливингом, рестораном, собственным зеленым садом и террасой с лаунж зонами, квартирами с максимально рациональными планировками и панорамными видами.

Индивидуальная вентиляционная установка системы очистки воздуха и рекуперации – инновационное предложение от группы компаний DIM для жильцов A136. Она забирает загрязненный воздух с улицы и очищает его от вредных газов, неприятных запахов, аллергенов и мелкодисперсной пыли.  В условиях современного мегаполиса такое решение – жизненная необходимость. Выбор в пользу индивидуальной системы очистки воздуха – это инвестиция в ваше долголетие.  

А136 Highlight Tower — станет точкой пересечения деловых и личных маршрутов. Жить здесь — значит, легко планировать свою жизнь, получать удовольствие от своего плотного графика и находить время для достойного отдыха.

Основная идея А136 — ценить время, главное достояние успешных людей, ведущих активный образ жизни. А136 для тех, кто хочет управлять своим временем и не зависеть от внешних факторов.

Однородная среда формирует единые ценности, А136 - это не просто модное здание, это комьюнити, состоящее из успешных людей с общими интересами, среди которых главным является интерес к жизни и желание наслаждаться каждой её минутой.

Купив квартиру в А136, инвестор становится частью легенды.