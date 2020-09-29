Жилой комплекс А136 – новый уровень жизни в Киеве

Миром движут амбиции. Они вели Дональда Трампа, когда он анонсировал строительство 58-этажной башни своего имени. Он назвал Trump Tower первым суперлакшери небоскребом Нью-Йорка. Расположение у него действительно роскошное. Легендарная Пятая Авеню – синоним респектабельности. Здесь расположены бутики Tiffany, Louis Vuitton, Hermes, любимого бренда американских яппи Abercrombie & Fitch, магазины Apple и знаменитый Sack’s. Рядом находится всемирно известный музей современного искусства MoMA. До Центрального парка 7 минут пешком.

Нью-Йорк называют городом, который не спит, а жизнь на Пятой Авеню бурлит днем и ночью. Динамичная, активная и модная, она привлекает внимание успешных и известных.

Миром движут амбиции. Они ведут группу компаний DIM и ее собственника Александра Насиковского к созданию стильных и инновационных проектов. А136 – на сегодня самый амбициозный в проектном портфеле компании.

Экологичность, технологичность, инновационность, современный дизайн и комфорт – каждое из этих слов описывает ЖК A136. Идеальное место для жизни, когда вы хотите эффективно управлять своим временем, все успевать и не зависеть от обстоятельств.

Почему А136?

А – потому что находится жилой комплекс на улице Антоновича, и, потому что буква А - первая в алфавите. Кроме месторасположения она укажет на высокий класс жилого комплекса и лидерские позиции проекта.

Trump Tower в Нью Йорке вдохновила архитекторов группы компаний DIM на создание модернистского объекта со строгими линиями и стройным силуэтом в центре столицы Украины. Новый проект будет четко виден на городском горизонте, станет еще одной визитной карточкой нашей столицы.

Улице Антоновича, на которой возводится проект, не спит никогда, как и Пятая Авеню. Эту локацию оценят те, кто работают в центре, а вечером проводят время в галереях, ресторанах или спортивных клубах. Те, кто хотят успеть все, не теряя ни одного мгновения в дороге. Те, кого привлекает идея доехать в свой офис на лифте, а деловую встречу провести в лобби своего жилого комплекса А136.

Жилой комплекс бизнес-класса A136 Highlight House находится на пересечении деловой и культурной артерий столицы. В пешей доступности вы сможете найти все необходимое –Владимирский рынок, ТРЦ Ocean Plaza и «Олимпийский», Палац «Украина», Театр оперетты, Костел Св. Николая, парк имени Марии Заньковецкой, Центр современного искусства М17, кондитерскую-пекарню Bassano, школы, детские сады и ВУЗы, кинотеатры и бутики. Такое удачное расположение позволит сделать все запланированное и оставить время для себя.

Сейчас Киев засыпает ненадолго только под утро, а со временем станет еще одним неспящим модным городом Европы. Вечно молодой, энергичный, деятельный Киев, в центре которого скоро появится стильный комплекс А136 с дизайнерским лобби, тремя этажами офисных пространств, первым в Украине премиальным коливингом, рестораном, собственным зеленым садом и террасой с лаунж зонами, квартирами с максимально рациональными планировками и панорамными видами.

Индивидуальная вентиляционная установка системы очистки воздуха и рекуперации – инновационное предложение от группы компаний DIM для жильцов A136. Она забирает загрязненный воздух с улицы и очищает его от вредных газов, неприятных запахов, аллергенов и мелкодисперсной пыли. В условиях современного мегаполиса такое решение – жизненная необходимость. Выбор в пользу индивидуальной системы очистки воздуха – это инвестиция в ваше долголетие.

А136 Highlight Tower — станет точкой пересечения деловых и личных маршрутов. Жить здесь — значит, легко планировать свою жизнь, получать удовольствие от своего плотного графика и находить время для достойного отдыха.

Основная идея А136 — ценить время, главное достояние успешных людей, ведущих активный образ жизни. А136 для тех, кто хочет управлять своим временем и не зависеть от внешних факторов.

Однородная среда формирует единые ценности, А136 - это не просто модное здание, это комьюнити, состоящее из успешных людей с общими интересами, среди которых главным является интерес к жизни и желание наслаждаться каждой её минутой.

Купив квартиру в А136, инвестор становится частью легенды.