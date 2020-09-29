В Украине установлен рекорд по одновременной зарядке электрокаров
Новости компаний
Компания ElectroUA при демонстрации возможностей своих зарядных станций одновременно заряжала электромобили общей мощностью 507,888 кВт на одном зарядном пункте. Всего заряжалось 34 электромобиля.
Рекорд был установлен 26 сентября 2020 года и зафиксирован в Книге Рекордов Украины.
Таким образом, компания ElectroUA популяризует электромобили, показывает, что в Украине больше нет проблем с зарядкой, и продемонстрировала свои технические возможности как современного мощного зарядного комплекса.
Установлением этого рекорда компания отметила свой 4-летний юбилей.