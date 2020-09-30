Фонд "Твоя опора" разыграет iPhone 11 Pro за благотворительный взнос

Фонд "Твоя опора" разыграет iPhone 11 Pro за благотворительный взнос

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Всемирный День Сердца 29 сентября стал теперь не только поводом запостить трогательное фото в Инстаграм, но и шансом  любому желающему сделать свой вклад в лечение детей Украины от болезней, связанных с сердцем!

Весной этого года фонд "Твоя Опора" стал членом Всемирной Федерации Сердца. Такая  поддержка международной организации — большое  событие для нашей страны. И, конечно, к этому дню мы готовили масштабную кампанию по привлечению внимания общественности к проблемам сердечно-сосудистых заболеваний. От них, напомним, на сегодняшний день, умирает порядка 1000 детей в год. Но карантин внёс свои коррективы – все оффлайн мероприятия фонда пришлось отменить!

Но ничто не способно отменить наше желание развивать культуру благотворительности в стране и реально показывать, что хорошая идея- это полпути к успеху!

Так, за два месяца акции "Дорога Добра" фонд, продавая благотворительные стаканчики собрал почти два с половиной миллиона гривен на закупку необходимого оборудования в детский операционный блок Института им. Николая Амосова. Сумма большая для нынешних времен, но недостаточная, чтобы закрыть нужный сбор в три с половиной миллиона.

И мы решились на эксперимент, который вряд ли бы раньше мог сочетаться с благотворительностью, но сегодня вполне в духе времени! Мы разыграем крутой, самый последний Iphone 11PRO на 512 GB, его предоставила компания "Нова Пошта", среди подписчиков Маши в социальных сетях! Именно, разыграем, за … благотворительный взнос, который можно сделать на сайте www.dobro.ua.

Чем больше разовых пожертвований в 200 грн. сделал человек, тем больше у него шансов выиграть новенький Iphone! Кто знает, возможно, это станет новым способом привлечения донорских средств в новой реальности?

Мы очень рассчитываем на медийную поддержку этого проекта, не только потому что это реальный шанс собрать нужную сумму и уже к новому году дать докторам возможность проводить операции на детских сердцах на новейшем оборудовании; но и потому, что благотворительность – это не только перечисленная сумма, а и посильное содействие!

Спасибо вам!    

Глава попечительского совета фонда "Твоя Опора"  Мария Ефросинина.

Основатель БФ "Твоя Опора"  Валерия Татарчук.