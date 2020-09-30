В Киеве напали на сотрудницу посольства США, она умерла

Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу, где она скончалась.

В Киеве неизвестные напали на сотрудницу посольства США, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу, где она скончалась. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя.

"В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены). Продолжаются его поиски", – сказано в сообщении.

Отметим, по данным издания Цензор.нет, сотрудницу посольства зовут Санвер Никаэло, ее мог зацепить движущийся поезд, приближение которого она не услышала, потому что была в наушниках. Женщину нашли в наушниках на рабочей ветке железной дороги, вероятнее всего, она делала пробежку. У нее глубокая рана (около 4 см) на затылке.