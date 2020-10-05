ДОМАШНИЕ ТЕХНОЛОГИИ: Как управлять экосистемой «умного дома» с помощью голоса, оставаясь в постели

Миллениалы и «буквенные» поколения x, y, z уже с трудом понимают суть фразы «мы не ищем легких путей». Не для упрощения ли жизни человечество все эти годы разрабатывает новые технологии и запускает на орбиту стремительные фальконы?

Мы как раз-таки ищем новые удобные пути, и успешно находим, отдавая предпочтение производителям самой высококачественной техники, отвечающей веяниям времени и нашим индивидуальным потребностям. Мы делаем наши дома интеллектуальными с одной простой целью – сделать жизнь удобнее, красивее, легче. Да что говорить – сама история системы «умный дом» началась в 1961 году с не просто устройства для регулировки света, а скорее с желания упростить и усовершенствовать быт.

С того времени дома умнеют буквально на глазах. Доказательство этому – хотя бы знакомый уже концепт «умного дома» от LG. Во-первых, это абсолютное удобство и гармония. Во-вторых, вам всегда будет с кем поговорить.

А поговорить?

Людей, разговаривающих с телевизором, а также с кондиционером, холодильником и стиральной машиной, с каждым годом становится все больше. Человечество оценило преимущества работы голосовых помощников в повседневной жизни. Технология LG ThinQ на основе искусственного интеллекта, благодаря которой это возможно, включает функцию глубокого обучения. И секрет в том, что чем больше вы пользуетесь ею, тем совершеннее она становится.

Например, вы можете запрограммировать звукового помощника Alexa или Siri на выполнение нескольких действий в доме. Обращайтесь к Alexa через телевизор LG, и вы можете стать диджеем собственной вечеринки и воспроизвести музыку, узнать прогноз погоды, управлять интеллектуальными бытовыми приборами не покидая постель. Получать важные сообщения, узнавать новости их первых уст, результаты матчей и просто пользоваться любым из 100000 умений – легко и просто.

Управление вашим телевизором также не требует пульта – с задачей справится технология LG ThinQ на основе искусственного интеллекта. Регулировать громкость, переключать каналы и менять источники входного канала – стоит всего лишь озвучить свое желание. Через Wi-Fi-соединение искусственный интеллект объединяет все домашние устройства бренда LG.

Центр управления

LG оставили за телевизором функцию некоего объединяющего центра для дома. Пригодилась давнишняя традиция, когда вокруг голубого экрана собиралась вся семья. Экраны сейчас совсем другие – реалистичнее не бывает, а функция осталась в виде умной панели Home Dashboard.

И не только осталась, а еще и усовершенствовалась до фантастических высот. Сейчас телевизор объединяет развлекательные функции с управленческими, руководит «умным домом» и отвечает за его функционирование, является единственным пользовательским интерфейсом для консолидации всех умных устройств приводит в действие другую технику.

Встроенная панель управления «умным домом» также контролирует и подучает отчет о всех изменениях, нюансах и неисправностях, если таковые случаются. С помощью телевизора вы программируете домашний микроклимат, выбираете температуру для кондиционера и запускаете программу ионизации воздуха, например. Тем временем, не заходя в домашнюю прачечную, вы настраиваете режим стирки, а также сушки белья.

Ну а дальше можно экспериментировать бесконечно – программировать рецепты для «умной» духовки и придумывать наполнение особого пирога при помощи искусственного интеллекта, делать учет по срокам годности продуктов в морозильной камере, а дальше – программировать дрон для покупки овощей на соседнем эко-рынке. Почему бы и нет?

Возможности искусственного интеллекта дают все предпосылки для высокотехнологически комфортной жизни уже в ближайшем будущем.

Для качества жизни

С помощью сценариев LG Routines можно автоматизировать интеллектуальные бытовые приборы и сделать их еще совершеннее. К примеру, просто скажите: «Доброе утро, LG!» и прозвучит информация о пробках на дорогах, включится кондиционер в привычном утреннем режиме, и все это – на фоне вашей любимой композиции.

Облегчить и обезопасить жизнь помогут маленькие незаметные помощники «умного дома»: сенсоры движения, утечки воды, задымления и качества воздуха, открытия и закрытия дверей, «умные» розетки и выключатели. Все это управляется ThinQ Gateway либо ThinQ Hub, который также способен работать с голосовыми командами. LG знает: счастливая жизнь – равно безопасная жизнь.

Ваше: «Спокойной ночи!» запустит индивидуальный вечерний режим при помощи технологии ThinQ на основе искусственного интеллекта – с приглушением или полным выключением света, ночным режимом кондиционирования, запиранием дверей и обязательно - пожеланиями хорошего сна.