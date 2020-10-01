По фактам масштабных пожаров в Луганской области начаты уголовные производства.

Об этом на своей странице в Facebook написала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Отмечается, что пламенем охвачены более 9300 га, поэтому ситуация в регионе остается напряженной.

"По состоянию на сейчас (около полуночи 1 октября, – ред.) три человека погибли, один из них – лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Повреждены огнем несколько десятков домов и общественных сооружений. Огонь окружил Северодонецк", – сообщила Венедиктова.

Уже начаты уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Продолжаются неотложные следственные действия.

Всего, по данным Венедиктовой, в области зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах.

"82 пожара ликвидированы. Из-за порывов ветра пламя стремительно распространяется. Продолжается тушение огня и эвакуация населения – эвакуировано 95 человек", – сообщила она.

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К борьбе с пожарами привлечены подразделения спасателей Луганщины, Донецкой области, Харьковщины, Днепропетровщины и Полтавщины.

По данным Telegram-канала "Легитимный", по состоянию на утро 1 октября погибших было уже 10, а пострадавших – сотни. Есть пострадавшие и среди МЧСников, которые находятся в самом "пекле". В Офисе Президента сейчас проходят срочные совещания по ситуации в Луганской области.

Кроме того, источник "Легитимного" из Офиса Президента сообщает, что авиацию не могут использовать для тушения пожара в Северодонецке и прилегающих территориях по двум причинам: сильный ветер и близость к линии разграничения. Для использования авиации необходимо делать запрос к "ЛДНР".

В свою очередь, председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил в Facebook, что к тушению пожаров на Луганщине готовы привлечь авиацию.

"Два самолета стоят готовые. Мы связались с командованием и постоянно приглашаем режим тишины. Как только, или если нам дадут режим тишины, мы сразу запускаем самолеты. Возможно будет даже и третий самолет", - сказал он.

Как сообщает Северодонецкая военно-гражданская администрация, в городе было принято решение приостановить учебный процесс, чтобы эвакуировать жителей.

В четверг, 1 октября, занятия в школах города будут отменены. По данным спасателей, пожар дошел до окраин Северодонецка. Жителей сел Боровское и Вороново эвакуируют в школы. Для этого оборудованы школы № 8 и №17, также подготовлены школы №20, №16 и №18.

Для оказания помощи сформирован областной оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров.

Ранее сообщалось, что лесные пожары вплотную подобрались к областному центру Луганской области – Северодонецку, в частности, до химпредприятия "Азот".