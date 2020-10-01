В киевском ресторане неизвестный с заточкой попытался напасть на Михаила Саакашвили, – СМИ

Неизвестный с заточкой 30 сентября напал на Михаила Саакашвили в киевском ресторане Fabius. Об этом сообщает Страна со ссылкой на источник в полиции.

"Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках, близко подошел к Саакашвили и начал угрожать. Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию. Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется", – сказано в сообщении.

В распоряжении издания оказалось видео с камер наблюдения ресторана.

На нем неизвестный подходит к столу, за которым сидит экс-президент Грузии, но его оттесняют люди, пришедшие вместе с Саакашвили – видимо, охранники.

Затем еще несколько человек загораживают проход к Саакашвили. После этого злоумышленник удаляется.

По пути назад он приближается к столику Саакашвили и что-то говорит, делая жест рукой. Саакашвили встает и что-то ему отвечает.