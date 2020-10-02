TikTok — легкие деньги?

Глобальная популярность TikTok растет буквально с каждым днем. Может сложиться впечатление, что основная аудитория сервиса состоит из подростков, но это не так. Ведь все больше крупных международных компаний пользуются TikTok для продвижения своих брендов. А они ориентируются исключительно на платежеспособную аудиторию.

Давайте разбираться — что это за площадка, как монетизировать на ней свои проекты и что нужно для того, чтобы зарабатывать в 2020 году?

TikTok — платформа нового поколения. История

ТикТок запущен в Китае еще в 2016 году, правда, тогда он назывался Duoyin. К концу года проект масштабировался до международного уровня и получил новое имя — TikTok. Еще через год компания-владелец сервиса — ByteDance — приобрела и интегрировала в него соцсеть musical.ly. С того момента ТикТок стал именно таким, каким мы его знаем сегодня. Теперь этим приложением пользуется около 200 млн жителей 150 стран мира. Наибольшее количество пользователей зарегистрировано в Китае, причем 60% китайской аудитории — люди в возрасте от 25 до 45 лет.

Приложение переведено на языки многих стран мира, адаптировано под основные операционные системы для ПК и смартфонов. В 2019 году в AppStore именно на TikTok пришлось больше всего скачиваний.

Варианты заработка

Да, ТикТок пока еще не настолько популярен как Youtube, Facebook или Instagram, но уже сегодня на платформе можно зарабатывать хорошие деньги. Вот лишь несколько способов:

Монетизация канала. Это и размещение рекламы на вашем канале, и обзоры различных товаров, с производителями которых вы заключили соглашение об интеграции, и донаты от зрителей прямых эфиров. Кстати, рекорд по общей сумме пожертвований за один эфир принадлежит китайскому тиктокеру Мэн Лею. Все время стрима Мэн провел за мобильной игрой на смартфоне, а зрители пожертвовали ему в общей сложности $167 000.

Доход приносит и раскрутка молодых музыкантов (использование в видео их музыки), новых каналов и т.д. Таким способом можно зарабатывать от $20 (и намного больше) в неделю. Все зависит от популярности вашего канала.

Видеомонтаж, написание сценариев, администрирование других каналов. Если по каким-то причинам свой канал создавать не хочется, но у вас есть навыки в обработке видео или вы просто творческий человек, можете заняться продвижением каналов других пользователей. За деньги, естественно! Классно выполняя свою работу, вы сможете зарабатывать от $25 до $50 за ролик.

Продвижение себя. Вы отличный специалист в какой-то области? Владелец собственного бизнеса? Тогда используйте TikTok для рекламы своих услуг. К примеру, американская девушка-гинеколог в 2019 году открыла канал в ТикТок, где выкладывала шуточные видео с советами женщинам по своей специальности, а в прямом эфире консультировала зрителей. Уже через год у нее было несколько сотен тысяч подписчиков, а видео набирали миллионы просмотров.

Накрутка. Этот вариант наименее денежный. Он не требует никаких особых усилий, зато требует массу времени. Создаете много аккаунтов, ищете заказы на раскрутку каналов на специальных биржах и выполняете их. Такой заработок подойдет скорее школьникам и студентам.

Как увеличить доход от TikTok

Масштабы заработка в ТикТок зависят не столько от усердия, сколько от умения общаться с подписчиками на одном языке. Вот несколько советов, которые помогут нарастить аудиторию вашего канала:

Интересный контент. Придумывайте оригинальные сценарии, снимайте по ним видео в необычных локациях и образах. Не забывайте о качественной видеообработке, фильтрах, стикерах. Старайтесь сделать ролик уникальным и запоминающимся, чтобы пользователи могли с закрытыми глазами назвать его автора.

Будьте на связи. Не пропадайте надолго из ТикТок — не позволяйте вашим подписчикам скучать. Необходимым минимумом считается выпуск не менее двух роликов в неделю, но чем больше — тем лучше.

Наращивайте аудиторию. Используйте разные способы увеличения числа подписчиков: создавайте коллаборации с другими известными каналами, продвигайте свой канал в соцсетях. На самом первом этапе пути в TikTok можно даже воспользоваться накруткой. Но помните — без интересного контента вы все равно не привлечете новых пользователей, да и старые уйдут с канала.

Музыка. Старайтесь в роликах использовать композиции из ТОП-списка, ведь под каждой песней размещаются видео, в которых она звучит. Так вы бесплатно получите возможность транслировать свой контент на большую аудиторию.

Челленджи. Следите за челленджами — их запускают известные компании и популярные бренды. Актуальные в данный момент ролики набирают огромное количество просмотров.

Никто не обещает, что зарабатывать хорошие деньги в ТикТок будет легко. Но ведь ничего не мешает попробовать? Создайте аккаунт, разместите пробное видео, и, кто знает, может уже через полгода ваши ролики будут собирать миллионы просмотров!

Источник: iSpace.news