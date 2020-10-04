Активисты заявили о хищениях денег из бюджета Запорожья местными депутатами

Активисты заявили о беспрецедентном хищении средств запорожского бюджета, которое позволили себе депутаты Запорожского городского и областного совета под руководством Ярослава Гришина и Михаила Прасола, сообщает издание 112.ua. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по заявлению ОО "Движение Справедливая Украина", которыми было обнародовано соответствующие подробности, как депутаты наживались на нуждающихся в денежной помощи.

"Определенные депутаты городского и облсовета в Запорожье, злоупотребляя своими должностными обязанностями, завладели бюджетными средствами и якобы тратили эти средства на малообеспеченных лиц, но фактически забирали эти средства себе. Как мне известно, эти растраты составили уже более 180 млн грн", – заявил адвокат Виталий Мацелюх.

В результате расследования журналистов "5 канала" и активистов ОО "Народная защита" стало известно, что, по документам, один человек мог получать выплаты до 44 раз. Вот только "получатели помощи" о ней узнали только от журналистов.

"Депутат облсовета Ярослав Гришин и депутат горсовета Михаил Прасол ответственны за эту аферу, которая была в Запорожской области. И мы хотим привлечь их к ответственности", – подчеркнул глава ОО "Движение Справедливая Украина" Алексей Сердюк.

Активисты заявляют, что именно под руководством ООО "Международная юридическая фирма "Ярослав Гришин и партнеры" осуществляла завладение обманным путем денег из местных бюджетов за 2016-2019 годы, выделенных на финансирование реализации депутатами своих полномочий. Следственные действия продолжаются.