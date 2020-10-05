Модель iPhone 12 Pro Max станет старшей в линейке двенадцатого поколения. Предшествуют ей еще четыре версии с более низкой ценой и слегка упрощенными характеристиками. Фанаты ожидали увидеть новый флагман на презентации, которая прошла 15 сентября.

Супермощный флагман от Apple: iPhone 12 Pro Max

Модель iPhone 12 Pro Max станет старшей в линейке двенадцатого поколения. Предшествуют ей еще четыре версии с более низкой ценой и слегка упрощенными характеристиками. Фанаты ожидали увидеть новый флагман на презентации, которая прошла 15 сентября, но анонс не состоялся. Компания показала только смарт-часы и планшет iPad Air.

Скорее всего, купертиновская команда представит смартфоны уже в октябре. В продажу в Украине iPhone 12 Pro Max поступит не раньше конца октября или начала ноября. А предзаказ станет доступен в день официальной презентации. Технически и внешне гаджет сильно изменился по сравнению с предыдущими поколениями. Поэтому обратить на него внимание точно стоит.

Внешний вид Apple iPhone 12 Pro Max

Лаконичность и строгость – мотив дизайна смартфонов нового поколения. Закругленным углам моноблочного корпуса придут на смену ровные, слегка заостренные. Это придаст корпусу строгости и визуально сделает тоньше.

Рамки с передней панели почти исчезнут – «челка» уменьшится в 2 раза, а толщина рамок по периметру – на 40%. Задняя панель выполнена с малыми изменениями – в квадратном блоке камер появится четвертый объектив.

Цветовая палитра Айфон 12 Про Макс пока не раскрыта. Точно известно только про появление одного нового цвета – темно-синего. Скорее всего, все расцветки станут более темными и глубокими.

Производительность iPhone 12 Pro Max

В плане производительности разработчики сделали серьезный рывок вперед. Девайс оснастят сверхмощным процессором A14 Bionic. Это шестиядерный центральный процессор, построенный по 5-нанометровому техпроцессу.

Характеристики процессора обеспечат:

Рост энергоэффективности и производительности на 40%.

Ускорение графики на 30%.

10-кратное увеличение скорости вычислительных операций и 2-кратное повышение скорости машинного обучения.

Купить iPhone 12 Pro Max можно будет в четырех конфигурациях – с внутренним хранилищем на 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб и 1 Тб. Версию на 1 Тб компания выпустит впервые. По производительности модель сможет сравниться с нетбуками.

Объем оперативной памяти составит 6 Гб. Гаджет оснастят быстродействующей памятью последнего поколения – GDDR6. Это также повысит скорость выполнения пользовательских команд.

Характеристики камеры в Айфон 12 Про Макс

У флагмана полностью новый блок камер. В блоке должны разместить четыре объектива:

Широкоугольный с разрешением 64 Мп.

Ультраширокоугольный с разрешением 16 Мп, углом обзора 120° и на 35% повышенной светочувствительностью.

Телескопический объектив с разрешением 16 Мп.

3D LiDAR-сенсор.

Самым обсуждаемым нововведением в Apple iPhone 12 Pro Max станет 3D LiDAR-сенсор. Объектив сможет определять расстояние объекта с предельным уровнем точности. Это поможет улучшить качество снимков, особенно при активации портретного режима. Кроме того, владельцы смогут использовать камеру для сканирования объектов в реальном времени и создания их 3D-макетов на телефоне.

Энергоэффективный дисплей устройства

Диагональ экрана Эпл Айфон 12 Про Макс составит 6,7 дюймов. Это самая большая модель в линейке. Дисплей выполнен по уже знакомой пользователям технологии органических светодиодов – OLED. Матрица обеспечивает повышенную яркость и одновременно энергоэффективность.

Частота обновления экрана увеличится до 120 Гц. Показатель можно менять, адаптируясь к сценарию пользования смартфоном. Например, для игр ставить 120 Гц, а для общения в мессенджерах – 90 Гц или 60 Гц.