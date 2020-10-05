"Поджег детскую кроватку". Киевлянин запер в горящей квартире 6-летнего сына

По предварительной информации, отец семейства выгнал жену, запер в квартире ребенка и поджег помещение.

В Подольском районе Киева, в жилом массиве Виноградарь произошла трагедия: в огне погиб маленький ребенок. Причиной пожара, вероятно, стал намеренный поджог.

Об этом 5-го октября сообщил новостной портал "ДТП.Kiev.ua", который опубликовал в Facebook фото горящего многоквартирного дома.

"Смертельный пожар в Киеве на проспекте Правды, 31а. По предварительной информации, отец поджег квартиру и закрыл в ребенка. Малыш задохнулся в дыму", – сообщалось в публикации. Вскоре пост был дополнен: "На почве конфликта выгнал жену из квартиры и поджег детскую кроватку".

Фото: Dtp.kiev.ua

Как рассказал журналист портала с места событий, ребенку было шесть лет и погиб он "прямо в кровати".

"Заблаговременно квартиру закрыл, чтобы ребенок задохнулся. Это намеренное убийство", – передает корреспондент. По его словам, под домом собрались возмущенные жильцы.

Видео: Facebook / Dtp.kiev.ua

Как сообщили информагентству УНН в правоохранительных органах, спасатели обнаружили в квартире тело ребенка в возрасте примерно 7 лет.

"По предварительной информации, отец совершил поджог в квартире, что привело к смерти ребенка. Мужчину задержали", – рассказал источник.

В ГСЧС уточнили, что в сгоревшей квартире нашли взрывчатку, а дом эвакуировали.

"Пожар был на площади 20 квадратных метров. Кроме того, на кухне был обнаружен подозрительный предмет, похожий на самодельную взрывчатку. Поэтому были вызваны взрывотехники и в дальнейшем там занимаются правоохранители. Дом был эвакуирован", – отметили спасатели.

Сообщается также, что на месте происшествия работают 7-я пожарная часть и Аварийно-спасательный отряд специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.

Напомним, недавно открылись новые подробности пожара на 24-м этаже жилого дома на улице Сикорского, 4, в Киеве, рядом с посольством США. Как выяснилось, пожарная система высотного дома не поддерживала достаточное давление в системе пожаротушения.