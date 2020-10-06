Вадим Бортник: «Цифрові технології роблять життя людей безпечнішим»

8 жовтня у Києві відбудеться Міжнародний форум KYIV SMART CITY FORUM 2020, який вже вп’яте є однією з головних подій Східної Європи, присвячених популяризації smart city - технологій. Щороку подія збирає найкращих українських та міжнародних експертів з інновацій, урбаністів, представників влади та антикризових менеджерів. Про те, як технології змінюють наше життя, розповів спікер форуму, директор Директорату регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації України Вадим Бортник.

Дуже цікава у вас посада, чим саме займається ваш Директорат?

Нашому міністерству всього рік, і ми робимо життя зручнішим за допомогою цифрових технологій та інтернету. Ми переводимо державні послуги в онлайн, вчимо людей цифровій грамотності.

Особисто я займаюся регіонами. Мета діяльності Директорату регіональної цифровізації — щоб громади управлялися ефективно завдяки електронним інструментам, послуг для громадян були доступні і зручні.

Міністерство Цифрової Трансформації ставить за мету забезпечити вільний доступ високошвидкісної мережі інтернет 95% населення України. Команда Мінцифри працюємо над тим, щоб прокласти інтернет до кожного віддаленого села й зробити так, щоб у кожному куточку України запрацювали технологічні новинки, а люди вміли ними користуватися.

Світ стрімко розвивається. Інформація зберігається не лише у книжках, але й у електронному світі. Мінцифри оснащує сільські бібліотеки комп'ютерами, щоб будь-хто міг прийти туди та почати навчання. Даємо можливість стати у електронну чергу до лікаря, подати заявку куди потрібно, оплатити комунальні послуги, поповнити рахунок мобільного телефону тощо. Головне зацікавленість у зручному та комфортному житті, і для цього ми працюємо з місцевим самоврядуванням — вони вчаться самі й учать інших, роблячи життя місцевих жителів комфортним.

Як багато українських регіонів досі залишаються без інтернету?

Коли Міністерство цифрової трансформації вирішило, що держава в смартфоні — це зручно, стало зрозуміло, що потрібно всюди провести інтернет. Команда почала діяти по двох напрямках: перший — це робота з операторами мобільного зв’язку 4G. Другий — прокладання оптоволоконного кабелю до соціальних об‘єктів.

Мінцифри логічно подумали: якщо в школі, лікарні, сільраді буде гарний інтернет, то до свого дому прокласти зв‘язок буде легше. У крайньому разі можна прийти туди і скористатися вай-фаєм. І треба сказати, що оператори досить оперативно почали підключати швидкісний інтернет до громадських місць і транспорту.

Наприклад, за липень більше 400 тисяч людей в Україні вперше отримали доступ до 4G. Впродовж ріку це буде дуже відчутним і в кожному регіоні. Команда почала оснащення інтернетом з заходу країни.

У деяких місцях потрібно змінювати обладнання, проводити десятки кілометрів оптико-волоконного кабелю. Тому почався процес залучення місцевого бізнесу, щоб він інвестував в швидкісний інтернет для своїх містян.

А доступ до яких послуг матимуть люди?

Міністерство пішло за принципом — послуга має надаватися за життєвою необхідністю. Наприклад народження дитини. Якщо раніше людині потрібно було обійти чимало органів, щоб зареєструвати появу дитини на світ, оформити прописку і т.д., то зараз Мінцифри пропонує один раз заповнити анкету і все. Ця послуга має назву «e-Малятко». Зараз вона працює в тестовому режимі в 31 місті України.

За таким принципом розробляються й інші послуги. Наприклад, є портал «Дія» і застосунок «Дія». На порталі людина отримуватиме послуги. Сьогодні є можливість отримати більше 30 послуг, з якими ми стикаємося найчастіше, а взагалі планується цифровізувати 100% державних послуг. Це зручніше і безпечніше для людей, бо не треба ходити до органів, які надають ці послуги.

А застосунок «Дія» — це місце, де відображаються документи. Команда Мінцифри готує чималі зміни в цих інструментах: наприклад, цифрові документи прийматимуть не тільки в державних установах, а й у приватних. Таким чином будуть розширені засоби їх використання.

Як правильно донести до людей технологічні новинки часу?

Міністерство цифрової трансформації займається освітою людей, які тільки знайомляться з технологіями. На сайті «Дія. Цифрова освіта» можна навчитись цифровій грамотності: не лише новим тенденціям, а й протидії шахрайству.

Також дуже корисні у цьому сенсі такі події як Kyiv Smart City Forum 2020, який днями відбудеться у Києві. Це одна з найбільших тематичних подій, на якій про новинки цифровізації та досвід їх використання розкажуть не лише найкращі фахівці України, а й найвідоміші світові спікери. Там будуть представники Сінгапуру, США, Німеччини, Англії, Іспанії, Нідерландів. Це передові країни у впровадженні цифрових технологій. Хедлайнер форуму – Ренді Цукерберг, яка стояла у витоків найпопулярнішої у світі соцмережі Facebook. На цьому заході буде дуже багато цікавого про зміни, розвиток та створення розумного міста за допомогою цифрових технологій.