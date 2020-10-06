На массовых мероприятиях в "оранжевой зоне" не может присутствовать более ста человек.

Народная артистка Украины певица Ирина Билык выступила в Харькове, который по решению Минздрава в настоящее время находится в "оранжевой" карантинной зоне.

Кадры с ее выступления опубликовал Instagram-аккаунт "Труха Харьков", вечером 5-го октября.

"Ирина Билык вслед за Поляковой покоряет Харьков. Сейчас концерт в юрке", – сообщается в публикации под видео. Вероятно, речь идет о концертном зале Дворца студентов Национального Юридического университета им. Ярослава Мудрого. Судя по видео, в зале полно людей.

Скриншот: Instagram / True.xa

На официальной Facebook-странице Ирины Билык недавно опубликовали анонс ее ближайших концертов в Киеве на декабрь:

Скриншот: Facebook / Bilyk.Iryna

На сайте Kontramarka.ua можно купить билеты на три разных выступления исполнительницы. Судя по опубликованному расписанию, приостанавливать гастрольную деятельность певица пока не собирается.

Упоминание об Ольге Поляковой не случайно. На днях Нацполиция открыла уголовное дело в связи с нарушением карантинных ограничений на концерте певицы Оли Поляковой в Харькове ко Дню учителя, 3 октября, поскольку на мероприятие пришло около двух тысяч человек.

Согласно распоряжению Кабмина от 22 июля 2020 года, в "оранжевой зоне" должны быть закрыты любые заведения занимающиеся размещением, кроме отелей. Также запрещается работа общепитов и любых развлекательных мест ночью. Кроме этого, не проводятся плановые операции, не набираются смены в детские лагеря и не работают спортзалы. Также нельзя еще и посещать заведения соцзащиты предназначенные для пожилых людей.

На массовых мероприятиях в "оранжевой зоне" не может присутствовать более ста человек, и это с учетом того, что размещать их нужно так, чтобы на одного человека было двадцать квадратных метров свободного пространства.

Скриншоты: Интерактивная карта за 5 октября 2020 / Сайт Минздрава Украины

В частности, согласно новому эпидемиологическому зонированию, которое начало действовать с понедельника, 5 октября, в "оранжевую" зону в числе прочих попали города Харьков и Люботин, а также Богодуховский, Великобурлукский, Зачепиловский, Первомайский и Харьковский районы Харьковской области.