Не дал сдачу: в Николаеве пассажир обстрелял маршрутчика

Водитель маршрутки не растерялся и скрутил мужчину с пистолетом до приезда полиции.

В Николаеве 5 октября пассажир маршрутки открыл огонь из пистолета по водителю за то, что тот якобы не отдал ему сдачу после оплаты за проезд. Шофер не растерялся и задержал стрелка, после чего дождался приезда полиции. Хулигану сообщили о подозрении. Об этом полицейские сообщили 7 октября.

"Оба вышли из микроавтобуса, где злоумышленник достал пистолет, угрожал им и выстрелил. Водитель не растерялся, и до приезда полицейских держал хулигана", - сообщили правоохранители.

Оружие 36-летнего дебошира изъяли и направили на экспертизу. 44-летний водитель маршрутного такси не пострадал.

Стрелку по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство) грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Кропивницком из-за просьбы кондуктора надеть маски мужчина и женщина кирпичом выбили стекло в автобусе. Транспорт сняли с рейса, а ущерб оценили в 16 тыс. грн.