Под Сумами утечка аммиака – на железнодорожной станции протекла цистерна

Специалисты делают замеры вокруг села Степановка, чтобы понять, опасна ли концентрация газа для окружающих.

Недалеко от г. Сумы 7 октября произошла утечка потенциально опасного для здоровья газа. Аммиак оказался в окружающей среде около железнодорожной станции Торопиловка, которая находится в селе Степановка. Причиной стала разгерметизация одного из вагонов, сообщило "Суспільне".

"По предварительным данным, на одном из предприятий вблизи поселка Степановка Сумского района произошла нештатная ситуация", - сообщил в комментарии изданию ведущий специалист сектора связей со СМИ и работы с общественностью Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области Евгений Могиленец.

Читайте также: Диверсант в Луганской области хотел взорвать резервуары с аммиаком

Спасатели доложили Госпродпотребслужбе, что опасной концентрации вещества не обнаружили.

"Учитывая свойство этого газа, скорее всего, его концентрация уже разбавлена ​​воздушными массами и угрозы для людей не представляет», - отметила начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина Тищенко.

Специалисты на месте аварии проводят необходимые замеры.

Напомним, в 2019 году в аэропорту "Борисполь" около 50 человек обратились за медицинской помощью после выброса в воздух аммиака. Превышения предельно допустимых концентраций спасатели не выявили.