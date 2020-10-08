Международный холдинг TECHIIA инвестирует более $1 млрд в строительство технопарка в Новой Каховке

Минцифры и международный технологический холдинг TECHIIA подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого обязуются сделать все возможное для развития отрасли информационных технологий, строительства дата-центров, развития киберспорта и STEM-образования в Украине. Об этом представители ведомства и компании объявили в ходе брифинга, прошедшего 07 октября 2020 года.

В частности, холдинг намерен инвестировать в строительство Экотехнопарка в Херсонской области (Новая Каховка). Проект будет реализован не только при помощи новейших технологий, но и с учетом заботы об экологии. Тепло, которое будет выделять дата-центр мощностью до 500 МВт планируют использовать для нужд фермы, которая также будет частью Экотехнопарка. Сам же дата-центр будет выполнять функции хранения и обработки данных, а также 3D-рендеринга.

На первых порах планируется привлечь $200 млн инвестиций для построения инфраструктуры парка. И еще $1 млрд уйдет на приобретение оборудования для дата-центра. Также по словам представителя TECHIIA, в Экотехнопарке будет созданы 200 рабочих мест.



"Мы поставили перед собой цель удвоить долю ИТ-сектора до 10% ВВП Украины и данное сотрудничество способствует развитию технологической экосистемы и ускорению цифровой трансформации страны. Строительство такого мощного дата-центра позволит Украине предоставлять услуги по скоростной обработки данных и создать новые рабочие места", — прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



Напомним: ранее стало известно, что Microsoft инвестирует $500 млн в развитие украинского IT-сектора.