11-й ОМКФ: как прошел первый в истории онлайн-фестиваль

3 октября закончился 11-й Одесский международный кинофестиваль, который впервые в своей истории состоялся в онлайн-формате. Фокус предлагает вспомнить, как прошел ОМКФ и кто получил главные награды

В этом году на участие в ОМКФ было подано 964 фильма из более чем 40 стран мира. В частности, из них 12 картин были представлены в Международном конкурсе и соревновались за главную награду фестиваля - Гран-При. В Национальной конкурсной программе было показано 7 полнометражных и 11 короткометражных работ, и еще 8 картин принимали участие в Конкурсе европейских документальных фильмов. Всего в конкурсных и внеконкурсных секциях было показано более 100 фильмов.

Ведущие церемонии закрытия 11-го ОМКФ Янина Соколова и Олег Панюта

Хоть фестиваль и проходил по большей части онлайн, некоторые мероприятия состоялись в традиционном формате. В частности в Одессе прошел киноперформанс под открытым небом на Потемкинской лестнице. Зрителям показали столетний фильм эпохи немецкого киноэкспрессионизма “Голем, как он пришел в мир” режиссеров Карла Безе и Пауля Вегенера. Также офлайн была показана ретроспектива “Одесские независимые: свободное кино 1990-х” в киевском Довженко-Центре.

Программный директор ОМКФ Антельм Видо, генеральный продюсер фестиваля Юлия Синькевич, Янина Соколова, Президент ОМКФ Виктория Тигипко, Олег Панюта

Помимо внеконкурсных программ “Специальные показы” и “Фестиваль Фестивалей” на ОМКФ показали фильмы из абсолютно новой секции “Визии”. В программу вошли картины с оригинальным визуально-нарративным кинематографическим подходом.

Также с 29 сентября по 2 октября в рамках 11-го ОМКФ прошла профессиональная секция Film Industry Office, во время которой провели Питчинг, Work in Progress, серию презентаций и панельных дискуссий, конференцию Cinema:Backstage Online Edition, конкурс питчинга сериалов EastSeries, образовательный интенсив promoLAB и книжный питчинг BookPitch.

Традиционно, состоялось вручение почетных наград за вклад в киноискусство, лауреатами которых стал знаменитый шведский кинематографист Рой Андерссон и один из самых известных украинских режиссеров Роман Балаян.

Награждение Романа Балаяна почетным "Золотым Дюком" за вклад в киноискусство

Главные награды среди участников конкурсных програм распределились следующим образом:

Конкурс европейских документальных фильмов

Лучший фильм - “Военные каникулы” (реж. Мориц Шульц)

Специальный диплом жюри - “Земля Геварa” (реж. Кутайба Баргамджи) и “Перед оркестром” (реж. Анна-Карин Гренрос).

ФИПРЕССИ

Лучший украинский полнометражный фильм - “Бес” (реж. Егор Трояновский)

Лучший украинский короткометражный фильм - "Чачьó", (реж. Виталий Гавура)

Национальный конкурс

Лучший короткометражный фильм - "Прощай, Головин" (реж. Матью Гримар)

Лучший полнометражный фильм - “Не все будет хорошо” (реж. Адриан Пирву, Елена Максем)

Лучшая актерская работа - Мария Хомутова за роль в фильме "Двое" (реж. Владислав Ветров)

Лучшая режиссерская работа - Адриан Пирву и Елена Максем за фильм “Не все будет хорошо”

Приз зрительских симпатий - “Виктор_Робот” (реж. Анатолий Лавренишин)

Международный конкурс

Лучшая актерская работа - ансамбль актрис из фильма “Материнство” (реж. Маура Дельперо): Лидия Либерман, Дениз Карризо, Агустина Малале

Лучший режиссер - Фабрис дю Вельс, который снял фильм “Обожание”

Лучший фильм - “Атлантида” Валентина Васяновича

Специальное упоминание жюри - “Служители” (реж. Иван Остроховский) и “Ты умрешь в двадцать” (реж. Амджаж Абу-Алала)

Гран-При Международного конкурса - “Ужин в Америке” (реж. Адам Ремейер)

Объявление лауреата Гран-При 11-го ОМКФ

Валентин Васянович, режиссер фильма "Атлантида" - "Лучший фильм" Международного конкурса ОМКФ

Победителей огласили во время церемонии закрытия 11-го Одесского международного кинофестиваля, которая состоялась онлайн 3 октября. А на следующий день, 4 октября, по случаю окончания ОМКФ состоялся торжественный прием. На нем собрались украинские звезды, деятели кино, члены жюри и некоторые из лауреатов, которым лично вручили статуэтки “Дюков”.

Команда Одесского международного кинофестиваля на торжественном приеме по случаю закрытия 11-го ОМКФ

11-й Одесский международный кинофестиваль проходил при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Украинского культурного фонда, а также генерального партнера АТ “ТАСКОМБАНК”, официального партнера izibank, генерального медиапартнера телеканала "Україна", официального алкогольного спонсора ARARAT, партнера DzygaMDB, главного радиопартнера NRJ, официального партнера - еженедельника “Фокус”. Торжественный прием по случаю закрытия 11-го ОМКФ был организован при поддержке партнеров: комплексов премиум-класса INTERGAL CITY и LaMer от компании “Интергал-Буд”, Monaсo, ТМ Premialle и бренда ARARAT, который отвечал за напитки.

Партнеры мероприятия - комплексы премиум-класса INTERGAL CITY и LaMer от компании «Интеграл-Буд»

За напитки отвечал бренд ARARAT

Партнер мероприятия - Monaсo

Партнер мероприятия ТМ Premialle - молочные деликатесы