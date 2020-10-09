11-й ОМКФ: как прошел первый в истории онлайн-фестиваль

11-й ОМКФ: как прошел первый в истории онлайн-фестиваль

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3 октября закончился 11-й Одесский международный кинофестиваль, который впервые в своей истории состоялся в онлайн-формате. Фокус предлагает вспомнить, как прошел ОМКФ и кто получил главные награды

В этом году на участие в ОМКФ было подано 964 фильма из более чем 40 стран мира. В частности, из них 12 картин были представлены в Международном конкурсе и соревновались за главную награду фестиваля - Гран-При. В Национальной конкурсной программе было показано 7 полнометражных и 11 короткометражных работ, и еще 8 картин принимали участие в Конкурсе европейских документальных фильмов. Всего в конкурсных и внеконкурсных секциях было показано более 100 фильмов.

фото, церемония закрытия 11го ОМКФ, ведущие Янина Соколова и Олег Панюта

Ведущие церемонии закрытия 11-го ОМКФ Янина Соколова и Олег Панюта

Хоть фестиваль и проходил по большей части онлайн, некоторые мероприятия состоялись в традиционном формате. В частности в Одессе прошел киноперформанс под открытым небом на Потемкинской лестнице. Зрителям показали столетний фильм эпохи немецкого киноэкспрессионизма “Голем, как он пришел в мир” режиссеров Карла Безе и Пауля Вегенера. Также офлайн была показана ретроспектива “Одесские независимые: свободное кино 1990-х” в киевском Довженко-Центре.

фото, церемония закрытия 11го ОМКФ, Виктория Тигипко, Олег Панюта, Янина...

Программный директор ОМКФ Антельм Видо, генеральный продюсер фестиваля Юлия Синькевич, Янина Соколова, Президент ОМКФ Виктория Тигипко, Олег  Панюта

Помимо внеконкурсных программ “Специальные показы” и “Фестиваль Фестивалей” на ОМКФ показали фильмы из абсолютно новой секции “Визии”. В программу вошли картины с оригинальным визуально-нарративным кинематографическим подходом.

Также с 29 сентября по 2 октября в рамках 11-го ОМКФ прошла профессиональная секция Film Industry Office, во время которой провели Питчинг, Work in Progress, серию презентаций и панельных дискуссий, конференцию Cinema:Backstage Online Edition, конкурс питчинга сериалов EastSeries, образовательный интенсив promoLAB и книжный питчинг BookPitch.

Традиционно, состоялось вручение почетных наград за вклад в киноискусство, лауреатами которых стал знаменитый шведский кинематографист Рой Андерссон и один из самых известных украинских режиссеров Роман Балаян.

фото, закрытие 11го ОМКФ, Виктория Тигипко, режиссер Роман Балаян

Награждение Романа Балаяна почетным "Золотым Дюком" за вклад в киноискусство

Главные награды среди участников конкурсных програм распределились следующим образом:

Конкурс европейских документальных фильмов

Лучший фильм - “Военные каникулы” (реж. Мориц Шульц)

Специальный диплом жюри - “Земля Геварa” (реж. Кутайба Баргамджи) и “Перед оркестром” (реж. Анна-Карин Гренрос).

ФИПРЕССИ

Лучший украинский полнометражный фильм - “Бес” (реж. Егор Трояновский)

Лучший украинский короткометражный фильм - "Чачьó", (реж. Виталий Гавура)

Национальный конкурс

Лучший короткометражный фильм - "Прощай, Головин" (реж. Матью Гримар)

Лучший полнометражный фильм - “Не все будет хорошо” (реж. Адриан Пирву, Елена Максем)

Лучшая актерская работа - Мария Хомутова за роль в фильме "Двое" (реж. Владислав Ветров)

Лучшая режиссерская работа - Адриан Пирву и Елена Максем за фильм “Не все будет хорошо”

Приз зрительских симпатий - “Виктор_Робот” (реж. Анатолий Лавренишин)

Международный конкурс

Лучшая актерская работа - ансамбль актрис из фильма “Материнство” (реж. Маура Дельперо): Лидия Либерман, Дениз Карризо, Агустина Малале

Лучший режиссер - Фабрис дю Вельс, который снял фильм “Обожание”

Лучший фильм - “Атлантида” Валентина Васяновича

Специальное упоминание жюри - “Служители” (реж. Иван Остроховский) и “Ты умрешь в двадцать” (реж. Амджаж Абу-Алала)

Гран-При Международного конкурса - “Ужин в Америке” (реж. Адам Ремейер)

фото, церемония закрытия 11го ОМКФ, объявление лауреата Адама Ремейера

Объявление лауреата Гран-При 11-го ОМКФ

фото, Валентин Васянович, режиссер

Валентин Васянович, режиссер фильма "Атлантида" - "Лучший фильм" Международного конкурса ОМКФ

Победителей огласили во время церемонии закрытия 11-го Одесского международного кинофестиваля, которая состоялась онлайн 3 октября. А на следующий день, 4 октября, по случаю окончания ОМКФ состоялся торжественный прием. На нем собрались украинские звезды, деятели кино, члены жюри и некоторые из лауреатов, которым лично вручили статуэтки “Дюков”.

фото, церемония закрытия 11го ОМКФ

Команда Одесского международного кинофестиваля на торжественном приеме по случаю закрытия 11-го ОМКФ

11-й Одесский международный кинофестиваль проходил при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Украинского культурного фонда, а также генерального партнера АТ “ТАСКОМБАНК”, официального партнера izibank, генерального медиапартнера телеканала "Україна", официального алкогольного спонсора ARARAT, партнера DzygaMDB, главного радиопартнера NRJ, официального партнера - еженедельника “Фокус”. Торжественный прием по случаю закрытия 11-го ОМКФ был организован при поддержке партнеров: комплексов премиум-класса INTERGAL CITY и LaMer от компании “Интергал-Буд”, Monaсo, ТМ Premialle и бренда ARARAT, который отвечал за напитки.

фото, презентация комплексов премиум-класса INTERGAL CITY и LaMer от ком...

Партнеры мероприятия - комплексы премиум-класса INTERGAL CITY и LaMer от компании «Интеграл-Буд»

фото, бренд Арарат

За напитки отвечал бренд  ARARAT

фото, мороженое Monaco

Партнер мероприятия - Monaсo

фото, йогурты Premialle

Партнер мероприятия ТМ Premialle - молочные деликатесы 