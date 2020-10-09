Трое военнослужащих-контрактников на Житомирщине отравились угарным газом, – ГСЧС

Трое военнослужащих- контрактников, найденных мертвыми на съемной квартире в селе Новоивницкое Житомирской области, вероятно, погибли от отравления угарным газом.

Об этом сообщает ГСЧС.

"8 октября в с. Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912). Признаков пожара нет", – сообщили в спасательной службе.

Отметим, коллеги умерших обнаружили их по месту жительства. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них не выявлено.

Напомним, в Черкассах никто не встретил новоприбывших военных, которые приехали ночью, и те вынуждены были ночевать прямо на улице – под навесом автовокзала. Вместе с солдатами ночевали под навесом автовокзала офицеры и сержанты, которые их сопровождали.