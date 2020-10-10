Статистика коронавируса в Украине на 10 октября: рекордное количество умерших за сутки
За сутки в стране заболели COVID-19 5 728 человек. Умерли 108.
По состоянию на субботу, 10 октября, в Украине заболели коронавирусом 5 728 человек (сутками ранее – 5 804). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
С начала эпидемии в стране коронавирусом заболели 256 266 человек. Выздоровели уже 112 570 человека, в том числе 1 920 – за прошлые сутки.
Умерли от инфекции 4 887 человек. Кроме того, за минувшие сутки зафиксирован антирекорд по умершим от COVID-19 – скончались 108 человек.
Продолжают болеть 138 809 пациентов.
Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+ 510), Хмельницкой (+402), Одесской (+ 338) областях и Киеве (+ 532). Меньше всего инфицированных зафиксировали в Кировоградской области (26).
Динамика эпидемии по регионам:
– Харьковская область – 23 852 заболевших (+510 за сутки);
– Львовская – 22 386 (214);
– Черновицкая – 16 137 (198);
– Одесская – 16 445 (338);
– Киев – 26 995 (532);
– Ивано-Франковская – 15 000 (165);
– Тернопольская – 15 590 (306);
– Ровенская – 14 259 (278);
– Закарпатская – 10 761 (132);
– Киевская – 10 892 (203);
– Волынская – 9527 (154);
– Винницкая – 7466 (135);
– Житомирская – 8024 (306);
– Хмельницкая – 8464 (402);
– Днепропетровская – 8580 (279);
– Черниговская – 5425 (213);
– Сумская – 6633 (229);
– Черкасская – 5479 (130);
– Запорожская – 5346 (174);
– Николаевская – 4394 (101);
– Донецкая – 5599 (227);
– Полтавская – 4206 (285);
– Кировоградская – 1288 (26);
– Херсонская – 1806 (92);
– Луганская – 1712 (99).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 8 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 25,63% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 27 696. Было проведено 32 658 ПЦР-тестирований.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что украинцы смогут бесплатно делать тестирование на COVID-19 в частных лабораториях.