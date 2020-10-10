Статистика коронавируса в Украине на 10 октября: рекордное количество умерших за сутки

За сутки в стране заболели COVID-19 5 728 человек. Умерли 108.

По состоянию на субботу, 10 октября, в Украине заболели коронавирусом 5 728 человек (сутками ранее – 5 804). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

С начала эпидемии в стране коронавирусом заболели 256 266 человек. Выздоровели уже 112 570 человека, в том числе 1 920 – за прошлые сутки.

Умерли от инфекции 4 887 человек. Кроме того, за минувшие сутки зафиксирован антирекорд по умершим от COVID-19 – скончались 108 человек.

Продолжают болеть 138 809 пациентов.

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+ 510), Хмельницкой (+402), Одесской (+ 338) областях и Киеве (+ 532). Меньше всего инфицированных зафиксировали в Кировоградской области (26).

Динамика эпидемии по регионам:

– Харьковская область – 23 852 заболевших (+510 за сутки);

– Львовская – 22 386 (214);

– Черновицкая – 16 137 (198);

– Одесская – 16 445 (338);

– Киев – 26 995 (532);

– Ивано-Франковская – 15 000 (165);

– Тернопольская – 15 590 (306);

– Ровенская – 14 259 (278);

– Закарпатская – 10 761 (132);

– Киевская – 10 892 (203);

– Волынская – 9527 (154);

– Винницкая – 7466 (135);

– Житомирская – 8024 (306);

– Хмельницкая – 8464 (402);

– Днепропетровская – 8580 (279);

– Черниговская – 5425 (213);

– Сумская – 6633 (229);

– Черкасская – 5479 (130);

– Запорожская – 5346 (174);

– Николаевская – 4394 (101);

– Донецкая – 5599 (227);

– Полтавская – 4206 (285);

– Кировоградская – 1288 (26);

– Херсонская – 1806 (92);

– Луганская – 1712 (99).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 8 октября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 25,63% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 27 696. Было проведено 32 658 ПЦР-тестирований.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что украинцы смогут бесплатно делать тестирование на COVID-19 в частных лабораториях.