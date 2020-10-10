Частные клиники не будут бесплатно тестировать на COVID-19 людей с улицы...

Частные лаборатории будут проводить только анализ переданных им образцов на своем оборудовании.

Частные украинские лаборатории не будут бесплатно тестировать на коронавирус людей с улицы.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

По его словам, согласно постановлению Кабмина, частные лаборатории будут проводить только анализ переданных им образцов на своем оборудовании. При этом Минздрав будет "контрактовать через лабораторные центры возможности частных лабораторий по проведению тестов".

"То есть наша мобильная бригада или больница, которая проводит забор у человека, будет передавать в частные лаборатории, которые будут проводить само тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании. Это не значит, что сейчас частные лаборатории начнут делать для людей с улицы эти тесты. Мы просто не в состоянии будем это проконтролировать", – отметил Степанов.

Отметим, 9 октября Кабинет Министров выделил Минздраву 100 млн грн на закупку услуг по проведению тестирований методом ПЦР в учреждениях здравоохранения, независимо от формы собственности.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что украинцы смогут бесплатно делать тестирование на COVID-19 в частных лабораториях.