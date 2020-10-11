Королевская помощь. Как Британия будет спасать военно-морской флот Украины

Председатель правления Украинского милитаристского центра Тарас Чмут рассказал Фокусу, хватит ли Украине около $2 млрд для развития отечественного военно-морского флота и в каком он сейчас состоянии.

Во время визита Владимира Зеленского в Великобританию министры обороны обеих стран – Андрей Таран и Бен Уоллес – подписали меморандум об усилении сотрудничества в военно-технической сфере. Согласно документу, Британия предоставит Украине кредит на сумму 1, 25 млрд фунтов стерлингов. За эти деньги под наблюдением иностранных партнеров мы будем строить ракетные катера по стандартам НАТО.

- Расскажите детальнее, что предусматривает подписанный меморандум между Великобританией и Украиной?

- Мы берем у наших партнеров деньги в кредит для строительства восьми современных быстроходных ракетных катеров по британскому проекту. Два катера сделают в Британии. Параллельно с этим планируется обучение наших специалистов, чтобы в будущем развернуть производство в Украине на нашем судостроительном заводе [предположительно, на судостроительном и судоремонтном заводе, принадлежащем корпорации «Нибулон» или «Океан»]. Соответственно, остальные шесть катеров мы должны построить сами под контролем британцев. Предположительно, это 50-метровые ракетные катера со скоростью более 83 км/час, ударное вооружением которых составляет восемь противокорабельных ракет.

- Зачем Британии кредитовать строительство нашего военно-морского флота?

- Это классический формат работы многих стран. Британия - наш активный партнер. Предложение усилить украинский флот ракетных катеров появилось еще весной. Оно долго согласовывалось, наши чиновники никак не могли принять решение, и вот, наконец, оформилось в виде подписание меморандума. Хотя конкретного плана реализации все еще нет.

- Почему Украина согласилась подписать данный меморандум?

- Британская поддержка важна для нас в политическом смысле. Она определяет вектор дальнейшего развития военно-морского флота Украины. Кроме того, партнерство с Великобританией говорит о том, что с нами можно сотрудничать. Нам можно продавать, и мы можем покупать.

Кроме того, мы получаем современные проверенные ракетные катера со всем вооружением. То есть интегрируем западную технику по стандартам НАТО в структуру нашего флота.

- Сколько отечественный военно-морской флот (ВМФ) потерял кораблей после аннексии Крыма?

- Мы потеряли более 80% собственного корабельного состава (Россия захватила 51 корабль Вооруженных Сил Украины). Также с аннексией Крыма Россия присвоила нашу главную военно-морскую базу в Севастополе, Южную военно-морскую базу в поселке Новоозерное, всю береговую инфраструктуру с ракетными комплексами, складами вооружения, ракетно-технической базой.

- Как мы восстанавливались последние шесть лет?

- Частично модернизировали тот состав, который у нас был. Обновили и нарастили береговую компоненту ВМС, построили 7 боевых катеров на заводе «Кузница на Рыбальском», хотя и не очень удачных. Получили со стороны Мининфраструктуры аварийно-спасательные суда, два американских патрульных катера типа «Island». У нас появился дивизион надводных сил в Азовском море, в состав которых входят поисково-спасательное судно "Донбасс", морской буксир "Корец", малые бронированные артиллерийские катера "Лубны", "Кременчуг", «Вышгород» и «Аккерман».

- Какие корабли на сегодняшний день входят в состав ВМФ Украины?

- Боевой состав украинского флота насчитывает 18 кораблей - военный корабль «Сагайдачный» в Одессе [во время аннексии Крыма он находился в Аденском заливе у берегов Сомали, где принимал участие в антипиратской операции НАТО "Океанский щит"]; средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», спущенный на воду в 1970 году; патрульный корабль «Прилуки»; рейдовый тральщик «Геническ»; два американских катера класса «Island», полученные в прошлом году от США; 7 малых бронированных артиллерийских катеров и три не бронированных; противодиверсионный катер «Голая Пристань»; десантный катер «Сватово». И по боевому составу все. Есть еще до 15 единиц вспомогательного флота. В составе разведывательный корабль «Переяслав», водолазное судно «Нетишин», «Почаев», поисково-спасательное судно «Александр Охрименко».

- Где они базируются?

- Главная военно-морская база Украины - «Юг» в Одессе [до марта 2018 года —Западная военно-морская база]. Недавно им передали причальный фонд нового дивизиона, где будут базироваться американские «Island». Еще одна военно-морская база в Очакове. На Азовском море в прошлом году сформировали военно-морскую базу «Восток», расположенную в Бердянске с дополнительными пунктами базирования в Мариуполе.

- Сколько денег государство тратит на военно-морской флот?

- Точной суммы никто не назовет, так как она складывается из разных составляющих. Например, американские катера Украина получила бесплатно. Но при этом мы потратили почти $10 млн на обучение экипажа в США, транспортную доставку катеров в Украину, модернизацию и так далее.

- Какая стоимость одного боевого катера по типу тех, что в 2018 году построили в «Кузнице на Рыбальском»?

- Один и тот же катер может стоить как $ 10 млн, так и $100 млн. Все зависит от его комплектации. Разница очень плавающая. К примеру, речной бронированный катер около $5-8 млн.

- А британские катера?

- Пока нет технического проекта, мы не знаем их стоимость. Это может быть $50 млн, а может $120 млн. Смотря, о чем мы договоримся: пройдет ли обучение экипажа в Британии или частично в Украине; сможем ли мы купить катер с одним или боекомплектом. Может, планируется строительство новой базы для базирования катеров или же ремонт причала в Одессе. Пока все размыто. Есть только сумма контракта - 1,25 млрд фунтов стерлингов

Но полную информацию мы никогда не узнаем, потому что она закрытая. А базовая станет известна, когда будет закладка первого катера.