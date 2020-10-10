В рейтинге "Самые влиятельные женщины Украины" Марина Порошенко догоняет Юлию Тимошенко

На данный момент лидирует Юлия Тимошенко, которая набрала более 1000 голосов. Но все может измениться: результаты обновляются каждые 5 минут, а у посетителей сайта есть возможность предлагать своих кандидаток.

Участницы рейтинга разделены на категории: лидеры и рулевые, стратеги и бизнесвумен, кумиры и мастера; всего в списке больше 50 выдающихся украинок.

Лидерами рейтинга на 17.00 10 октября являются Юлия Тимошенко (народный депутат, лидер фракции "Батькивщина") — за нее отдано 1296 голосов и Марина Порошенко (супруга пятого президента Украины, первая в списке от партии "Европейская Солидарность" в Киевсовет) — 974 голоса.

Однако голосование только началось, и отдать голоса за украинок, которых вы считаете наиболее влиятельными, можно до 16 октября. Тогда же будут объявлены результаты голосования. С победительницей Фокус сделает интервью.

Всего в рейтинге больше 50 участниц.

Рейтинг интерактивный: это значит, что читатели сайта могут не только голосовать, но и формировать список кандидаток.

Чтобы проголосовать, перейдите на страницу рейтинга, выберите участницу и нажмите на ее изображение. Откроется новая страница с информацией об участнице. Чтобы отдать за нее голос, нажмите кнопку "Поддержать".

Не обязательно голосовать только за одну кандидатуру, вы можете отдать голоса за нескольких женщин, которых считаете достойными звания "самой влиятельной". Голосование защищено от накруток, результаты обновляются каждые 5 минут.

Чтобы предложить свою кандидатку, кликните по ссылке.