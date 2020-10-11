Всемогущая рука. "Пани-мэр" Ирина Верещук выпустила новый ролик в TikTok (видео)

Не обошлось без фирменного зонтика

Кандидат в мэры столицы Ирина Верещук выпустила новый ролик в молодежной социальной сети TikTok.

В нем она с помощью визуальных эффектов прячет от дождя юного киевлянина. Ролик подписан фирменной фразой "В Киеве важен каждый".

Пользователи платформы критично оценили такую рекламу.

Напомним, ранее Фокус размышлял над тем, почему предвыборная кампания местных выборов превратилась в юмористический конкурс.