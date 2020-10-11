8 миллионов украинцев имеют психические расстройства, – ВОЗ

Во всем мире 1 миллиард людей живет с психическим расстройствами.

8 миллионов украинцев страдают от психических расстройств. Об этом сообщил украинский департамент Всемирной организации здравоохранения.

"Примерно 1 миллиард человек в мире живут с психическими расстройствами, из них 8 миллионов - в Украине. Но сравнительно мало людей имеют доступ к качественным [психиатрическим] услугам. Стигматизация, дискриминация и нарушение прав человека все еще широко распространены", - пишут в ВОЗ.

Организация не поделилась информацией, откуда взяла такие цифры. Последняя официальная статистика по Украине была опубликована Министерством социальной политики в 2017 году. Тогда речь шла о 1,2 млн украинцев с расстройствами психики. Около 2 млн становились пациентами психиатрических больниц.

Согласно электронной переписи населения Украины от экс-министра Кабинета министров Украины, в стране проживает 37 млн человек. Таким образом, 21% украинцев имеет те или иные психические расстройства, если верить статистике ВОЗ и Дмитрия Дубилета.

Напомним, Фокус разбирался, почему украинцы избегают психиатров.