Студентов принудительно выселять из общежитий не будут, – Шкарлет

Но, по словам Шкарлета, именно общежития являются одними из мест распространения коронавируса.

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что принудительно студентов из общежитий на время дистанционного обучения выселять не будут. Об этом Шкарлет написал в Telegram-канале.

"Уважаемые студенты! Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий (и я обязательно буду отмечать по этой позиции на заседаниях комиссии ТЭБ и ЧС и Правительства). Хотя именно общежития сегодня являются одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса", – сказал Шкарлет.

По его словам, многие из студентов уже работают "и вам важно сохранить свое место работы".

"Есть среди вас и те, чей дом пока в "красной" карантинной территории, а также социально незащищенные категории студентов", – говорит он.

По словам Шкарлета, в официальном документе МОН лишь рекомендация по отъезду из общежитий домой (кроме детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, студентов из временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон и других) с обязательством администраций ВУЗов по сохранению места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие средств (в случае выезда из общежития с 15.10.20 до 15.11.20).

"Прошу отнестись к рекомендациям не эмоционально, а с учетом реалий сегодняшней опасности распространения пандемии. Эти мероприятия являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно соблюдать требования дистанцирование (общие комнаты, места общего пользования: кухни , душевые комнаты и т.п.) ", – написал министр.

Напомним, и.о. министра образования Сергей Шкарлет сообщил, что школы уйдут на карантин на 2 недели, вузы – на месяц