Кличко сообщил, когда начнутся досрочные каникулы киевских школах

Учебу собираются приостановить на период с 21-го по 29-е октября, чтобы успеть провести дезинфекцию учебных заведений после местных выборов, назначенных на 25-е число.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал сколько столичных школ и детских садов закрыты на карантин, и назвал вероятную дату начала школьных каникул.

"Школы сегодня могут разрабатывать отдельные планы учебы, и заблаговременно планировать расписание каникул. Однако город уже разослал рекомендации руководителям учебных заведений о том, чтобы начать осенние каникулы раньше – с 21 октября", – заявил Кличко во время онлайн-брифинга, который транслировался у него на Facebook-странице в понедельник, 12 октября.

По его словам, такое решение предложил Департамент образования и науки КГГА с учетом рекомендаций Минобразования для предотвращения распространения коронавируса, а также для создания безопасных условий проведения местных выборов, 25-го октября: "Ведь большинство избирательных участков находится именно в учебных заведениях, а за парты школьники должны вернуться 29 октября".

В случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации, Кличко не исключил, что киевские школы придется перевести дистанционное обучение уже в этом месяце.

Видео: Facebook / Віталій Кличко

"Что касается учебного процесса в столице. На сегодняшний день в городе закрыты на карантин 4 школы, из-за случаев заболевания коронавирусом среди учителей: две школы – в Печерском районе, одна – в Оболонском, одна – в Подольском", – отметил мэр города.

При этом, по словам столичного градоначальника, частично остановлена учеба почти в двух сотнях киевских школ.

"К сожалению растет количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников. Сегодня на дистанционном обучении находятся в целом 502 класса в 188 школах. Всего заболевших коронавирусом школьников в Киеве – 480. Также болеют 359 педагогов", – отметил Кличко.

"Также наблюдается рост заболеваемости в детских садах. В связи с выявлением случаев коронавируса, временно закрыли 67 групп в 58-ми садиках", – добавил мэр, отметив что два детских сада были полностью закрыты на карантин.

Напомним, как сообщил в воскресение, 11 октября и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, школы по всей стране, независимо от карантинной зоны, должны будут уйти на карантин на период с 15 по 30 октября.