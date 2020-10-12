"Он любил горы". Ушел из жизни старейший альпинист Украины Владимир Моногаров

Владимир Моногаров поднимался на Монблан и Пти-Дрю, Триглав и Дьявольские иглы, был участником шести Гималайских экспедиций. А на Эльбрус последний раз поднялся в возрасте 80 лет, за что был номинирован в книгу рекордов.

Профессор-физиолог, доктор биологических наук, заслуженный мастер спорта по альпинизму Владимир Моногаров скончался в возрасте 94 лет. Согласно завещанию, после кремации часть его праха будет захоронена на Берковецком кладбище в Киеве, возле могилы матери, а часть - развеяна над двуглавой кавказской вершиной Ушба, которую Моногаров покорил в 1972 году, пишут "Факты".

Владимир Дмитриевич Моногаров родился в Киеве в 1926 году. Окончил Киевский государственный институт физической культуры. 30 лет возглавлял Федерацию альпинизма и скалолазания Украины, написал более 160 научных работ по тематике спортивной физиологии.

Увлеченный альпинист, он принимал участие в шести Гималайских экспедициях, прошел больше 100 тяжелых маршрутов в горах Европы и Средней Азии. В 2006 году, в возрасте 80 лет, совершил восхождение на западную вершину Эльбруса - в сложных погодных условиях. В итоге был номинирован в "Национальный реестр рекордов Украины" как "Самый старый человек в мире, совершившей восхождение на гору Эльбрус".

Там, в Приэльбрусье, также согласно завещанию легенды украинского альпинизма, на камнях, где оставляют знаки в память о погибших альпинистах, закрепят мемориальную табличку: "Владимир Моногаров. Он любил горы".