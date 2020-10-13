Рейтинг Пальчевского растет и это не нравится Кличко, - политолог

"С одной стороны, есть пока еще действующий мер Кличко, который хочет не допустить выхода Пальчевского во второй тур. Слишком очевидно желание дискредитировать оппонента путем заказных публикаций в СМИ. Кого больше атакуют, того больше и бояться?"

Такое мнение выразил Андрей Бузаров на своей странице в Facebook.

«Во всех избирательных кампаниях есть одно общее негласное правило: атакуют тех, кто представляет реальную угрозу оппонентам, или же тех, у кого стремительно растет рейтинг. Ситуация вокруг Андрея Пальчевского накануне выборов мера Киева характеризуется сразу этими двумя пунктами.

С одной стороны, есть пока еще действующий мер Кличко, который хочет не допустить выхода Пальчевского во второй тур. Слишком очевидно желание дискредитировать оппонента путем заказных публикаций в СМИ. Кого больше атакуют, того больше и бояться?» - задается вопросом он.

Также политический эксперт поделился своими ожиданиями от финальной части избирательной кампании.

«Накануне выборов борьба за рейтинг во второй тур возросла, из-за уменьшения расстояния между другими кандидатами, а значит и ставки на общую победу тоже. Могу лишь спрогнозировать, что за оставшейся две недели подобного рода материалов в разных СМИ будет еще больше», - считает Бузаров.

Ранее Кирилл Сазонов назвал Пальчевского самым сильным оппонентом для Кличко во втором туре.