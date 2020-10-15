Кличко использует Гордона для публичных атак на Пальчевского, - политолог

"Было бы правильнее выйти с оппонентами на дебаты, но поскольку в этой плоскости он слабее - потому и использует в этой борьбе «других» оставаясь в стороне от фронтальной атаки", - резюмирует политолог.

Виктор Таран на своей странице рассказал о политической ситуации на выборах мэра в Киеве.

«Последняя социология четко демонстрирует - Киев ждет второй тур мэрских выборов. И этот факт не может не раздражать Кличко, который был убежден в безоговорочную победу в первом туре. Нервозность Кличко трансформировалась в публичные атаки на тех, кого он считает своими конкурентами », - уверен он.

Эксперт добавляет, что вместо публичных атак на конкурентов Кличко должен выйти с ними на дебаты. «Атака пошла на Пальчевского. В принципе, учитывая рейтинги последнего - логичное решение. Но, на мой взгляд, использовать в публичных атаках на Пальчевский Гордона - «моветон». Было бы правильнее выйти с оппонентами на дебаты, но поскольку в этой плоскости он слабее - потому и использует в этой борьбе «других» оставаясь в стороне от фронтальной атаки », - резюмирует политолог.

Ранее экономист из команды Пальчевский рассказал, как благодаря уничтожению схем увеличить бюджет Киева на миллиарды долларов.