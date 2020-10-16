Почему окна в Киеве стоит покупать у производителей?

На украинском оконном рынке помимо ключевых лидеров с огромным опытом ежегодно появляются новые игроки. Одни исчезают, другие задерживаются. В результате покупателям непросто найти окна в Киеве с оптимальным соотношением цены и качества.

Эксперты всегда рекомендуют обращаться к тем оконным компаниям, которые не просто занимаются продажей и монтажом ПВХ-конструкций, а имеют собственные производственные мощности для их изготовления. Мы решили разобраться, чем это обусловлено, и какие преимущества заказчику даёт завод-производитель окон?

Быстрое изготовление

Оконную компанию, которая сама не занимается производством, можно считать посредником. Её представители выполняют замеры на объекте заказчика, заключают договор, а затем передают заказ на изготовление непосредственному производителю. После завершения производственного цикла посредника информируют об этом, и его бригада забирает готовые пластиковые окна и везёт их для установки.

В этой цепочке имеется минимум 2 этапа – передача заказа и получение подтверждения о готовности с выездом на завод – которые могут затянуться по времени. А ещё у завода-производителя зачастую действует четкая приоритетность работ: сначала свои заказы, а потом – заявки от посредников. И заказчик, обращающийся к последним, как правило, ждёт установки оконных конструкций дольше.

Выгодная цена

Второй и зачастую более значимый фактор – стоимость. Если купить окна в Киеве у непосредственного производителя, то можно рассчитывать на более выгодные расценки. Почему? По той причине, что добавление любого посредника в цепочку реализации чревато дополнительными наценками. На практике это выливается в разницу в ценах на уровне 5-7%, а иногда и больше. Причём речь идёт об идентичных комплектующих.

Гарантии качества

Важнейший повод обращаться к заводу-производителю окон кроется даже не в сроках и ценах, а в качестве. Да, в оконной конструкции очень многое зависит от комплектации, то есть профиля, стеклопакета, фурнитуры. А их выбирает сам заказчик. Но, на эксплуатационные свойства окна влияет и качество сборки, за которую отвечает непосредственный изготовитель.

Из одинаковых комплектующих можно собрать очень разные по надёжности и долговечности конструкции. В одном случае они будут бесперебойно работать годами, а в другом – будут требовать частых регулировок, обслуживания или даже ремонта. Только производитель может гарантировать первый сценарий.

Чтобы добиться высочайшего качества, покупателю стоит выбирать не просто производителя, а компанию с автоматизированной производственной линией, где обновляется технический парк, применяется передовое оборудование, трудятся опытные и квалифицированные специалисты и действует многоуровневая система контроля. И в отличие от посредников такие производители могут подтвердить наличие всего этого не на словах.