Фокус подведет итоги голосования в интернет-рейтинге "Самые влиятельные женщины Украины" 19 октября
Решение о продлении голосования принято в связи с огромным количеством предложений, поступивших в редакцию.
Ознакомиться с интернет-рейтингом самых влиятельных женщин по версии читателей Фокуса и оставить свой голос можно здесь.
Интернет-рейтинг создавался и наполнялся параллельно с работой над редакционным рейтингом, который поступил в продажу сегодня, а на сайте будет опубликован в понедельник, 19 октября. Одновременно мы подведем итоги онлайн-голосования.
Гугл-форма для предложения своей кандидатуры была заполнена более 1000 раз. Мы внимательно изучили и обсудили каждую предложенную участницу. Конечно, поступали и шуточные предложения. Например, сразу несколько человек попросили добавить в рейтинг Верку Сердючку. Но большинство читателей отнеслись к предложению серьезно.
Лидеры голосования менялись несколько раз. На первых позициях побывали Ульяна Супрун, Марина Порошенко, Юлия Тимошенко и Ольга Шарий. С победительницей голосования Фокус запишет интервью.
На момент написания новости пятерки в трех категориях выглядят так:
Лидеры и рулевые
1. Юлия Тимошенко
2. Елена Кондратюк
3. Марина Порошенко
4. Ирина Верещук
5. Ирина Геращенко
Стратеги и бизнесвумен
1. Галина Герега
2. Елизавета Коробченко
3. Юлия Федив
4. Вера Платонова
5. Ольга Айвазовская
Кумиры и мастера
1. Ольга Шарий
2. Елена Лукаш
3. Олеся Медведева
4. Диана Панченко
5. Ульяна Супрун
С участницей, которая окажется на первом месте в интернет-рейтинге самых влиятельных по версии читателей нашего сайта, мы запишем интервью.