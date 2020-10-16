В антимонопольном комитете считают, что этикетки "Одесского коньячного завода" вводят покупателей в заблуждение.

Антимонопольный комитет просит "Одесский коньячный завод" не распространять на этикетках своей продукции обозначений, которые могут быть восприняты покупателями как информация об иностранном происхождении напитков.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В АМКУ считают, что такие этикетки вводят в заблуждение покупателей.

Речь о изделиях предприятия "Шампанское Украины с названиями "GRANDE FRANCE" брют", "Шампанское Украины" GRANDE FRANCE" полусухое", "Шампанское Украины полусладкое", "Напиток винный игристый с фруктово-ягодным экстрактом розовый "ГРАНДЕ ФРАНСЕ РОЗЕ".



Фото: amcu.gov.ua

Эти напитки изготовлены на территории Украины и в их состав не входят виноматериалы французского происхождения.

"Единственное, что их связывает с Францией – использование при производстве дрожжей, селектированных Институтом энологии Шампани на виноградниках Франции", – объясняют в АМКУ.

Отметим, для Украины закончился переходный период, предусмотренный Соглашением об ассоциации с ЕС. Поэтому Торгово-промышленная палата (ТПП) прекращает выдавать сертификаты на алкогольные напитки под названием "коньяк", "арманьяк", "граппа" и "бренди де херес". Cтранами происхождения, которые могут использовать эти названия, соответственно являются Франция, Италия и Испания.