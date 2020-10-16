"Ушел налево в забор". В Киеве у бетономешалки отказали тормоза

Машина бесконтрольно покатилась вниз по узкой улице, сминая встречные авто. В итоге повреждены пять автомобилей, травмированы люди.

Вечером в пятницу, 16 октября, в Киеве в районе Подола у автомобиля-бетономешалки возникли проблемы с тормозной системой. Машина, которая двигалась по Лукьяновской улице в направлении Верхнего и Нижнего валов, вдруг покатилась по узкой дороге, сминая встречные авто. Неконтролируемое движение продолжалось, пока бетономешалка не врезалась в забор.

О случившемся сообщает общество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Все в инциденте пострадали пять автомобилей, три из них - по словам очевидцев, очень сильно. "Тут ремонт на сотни тысяч гривен", - описывает очевидец. Пострадали также два человека - прохожие, которые оказались в этот момент на Лукьяновской.

По предварительной информации, водитель транспортного средства был трезв, у машины отказали тормоза.

"Напоминаю владельцем и водителем грузового транспорта о необходимости регулярного контроля тормозных систем. отказ тормозов даже на спуске его дождь не лишает вас ответственности за произошедшее", - пишет автор поста.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, оперативно-следственная группа и медики. Прибыл также эвакуатор. Все причины и обстоятельства аварии выясняются.