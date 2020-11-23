Дети из ОРДЛО и Крыма смогут бесплатно учиться на подготовительных курсах для украинских ВУЗов

Слушатели подготовительных курсов смогут получать и социальные стипендии.

В пресс-службе Минобразования сообщили, что приказом №1369 было создано рабочую группы, которая занимается вопросом введения бесплатного обучения детей из временно оккупированных территорий Украины на подготовительных курсах на базе украинских высших учебных заведений.

"Рабочей группой нарабатываются, в том числе, и механизмы по внедрению в следующем бюджетном году в рамках пилотного проекта начала специальных подготовительных курсов для детей, местом жительства которых являются временно оккупированные территории Украины и населенные пункты на линии соприкосновения", — сообщили в Минобразования.

В ведомстве отметили, что слушатели таких курсов смогут получать социальные стипендии. Все мероприятия по поддержке жителей временно оккупированных территорий Украины будут проводиться за счет госбюджета и, частично, международных денег. Это сократит расходы из бюджета как для Минобразования, так и для контактного центра.

Менеджер Центра общественного образования "Альменда" Мария Сулянина отметила, что курсы нужны, поскольку, по ее словам, приехавшие учиться в украинских ВУЗах из временно оккупированных территорий жалуются на отсутствие качественного образования.

"Дети, которые поступают, постоянно говорят о том, что им не хватает качественного обучения, дистанционного обучения, и они были бы рады воспользоваться такой возможностью подготовиться, подтянуть язык. К нам много обращений, когда дети приезжают. Им немного некомфортно, потому что они не могут общаться на украинском на таком уровне, на котором могут общаться их сверстники. Именно поэтому важно давать им такие возможности", — сказала Сулянина.

В Минобразования заявили, что в 2020 году в украинские ВУЗы поступили 2 026 абитуриентов из оккупированных территорий.

Напомним, в июле 2020 года Верховная Рада разрешила детям из оккупированных территорий поступать в ВУЗы без ВНО.