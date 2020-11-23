В Днепре спустя 13 лет поймали подозреваемого в убийстве бизнесмена

Подозреваемый успел побывать в России, повоевать в на Донбассе на стороне Украины и сделать поддельные документы.

В Днепре после 13 лет розыска задержали одного из фигурантов заказного убийства бизнесмена, случившегося в Николаевской области в 2007 году. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

С 2007 года преступник конспирировался, скрывался от суда под чужой фамилией, используя документы другого человека. Сразу после убийства пересек границу с РФ, а, вернувшись в 2013 году, отправился воевать на восток в составе украинской военно-политической общественной организации.

Остальных двух фигурантов дела — заказчика и исполнителя — задержали еще в декабре 2007 года. Их посадили на 15 лет. Третий фигурант смог скрыться. Следователи заочно сообщили ему о подозрении и объявили в международный розыск, а суд избрал меру пресечения.

В ходе санкционированного обыска полицейские нашли оригинальный паспорт фигуранта и поддельные документы.

Убийство, в котором подозревают мужчину произошло 13 лет назад: вечером 7 ноября 2007 в Первомайске 42-летнего директора Первомайского гранитно-щебеночного карьера, гражданина Молдовы, расстреляли из пистолета-пулемета. 8 декабря в Днепропетровской области оперативники задержали участников группы, организовавшей заказное убийство.

Непосредственным исполнителем оказался 26-летний житель города Орджоникидзе, заказчиком выступил 47-летний житель города Вольногорск Днепропетровской области.

Он с жертвой имели спорные вопросы в общем бизнесе, поэтому в целях ликвидации конкурента заказал его убийство. За работу киллер должен был получить пять тысяч долларов. Личность посредника, поставщика оружия и взрывчатки, установили сразу. Несмотря на конспирацию фигуранта, николаевские оперативники установили его новую фамилию, где он скрывается и задержали, даже несмотря на то, что прошло 13 лет.

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Напомним, Служба безопасности Украины задержала злоумышленника, который в криминальных кругах считается "смотрящим" за Харьковской областью и находился во всеукраинском розыске за совершение тяжких преступлений. Сотрудники СБУ задержали его по месту его временного проживания в Сумах, где он скрывался с 2017 года.