В киевском метро установили новые турникеты, которые невозможно перепрыгнуть (фото)

Новые устройства вдвое выше тех, к которым привыкли киевляне и гости столицы.

На станции "Сырец" киевского метрополитена появились новые турникеты-гиганты, которые, в отличие от старых устройств, невозможно перескочить сверху.

Об этом информирует телеканал "Киев" на своей странице в Facebook.

Новые турникеты примерно в два раза выше тех, к которым киевляне и гости столицы уже привыкли. Высота перегородок не позволяет упереться руками, чтобы перепрыгнуть их. Ограничить движение пассажира может только вращающаяся конструкция внизу.

"Больше не будут перепрыгивать: на станции метро "Сырец" установили современные турникеты. Как вам?", – говорится в сообщении.

Как сообщали в киевском метрополитене, необходимость установить новые турникеты в подземке назрела уже давно. Старые устройства часто били пассажиров по ногам, тогда как новые не будут нести такой угрозы, так как оборудованы вертушками. Они будут принимать оплату с помощью банковских карт, смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, карточек киевлянина и бумажных или электронных QR-билетов.

До конца года они появятся на таких станциях: "Героев Днепра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь", "Льва Толстого", "Лыбедская", "Кловская", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" и "Харьковская".

Общая стоимость всех турникетов, которые планируют установить в киевской подземке, составляет почти 102 миллиона гривен.

Отметим, от станции метро "Сырец" летом начали строить тоннель в сторону будущей новой станции "Виноградарь". По словам мэра столицы Виталия Кличко, строительство идет по графику.

"Представители "Киевметростроя" заверили, что в полном объеме получают финансирование от города", – уверил Кличко.