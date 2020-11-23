В музей Революции достоинства снова пришли с обысками

Правоохранители проводят экспертизу строительства музея.

В Национальном музее Революции достоинства заявляют, что правоохранители пришли к ним с новой проверкой. Об этом сообщили на Facebook-странице музея.

"А у нас новая проверка. Говорят, "экспертиза строительства музея"! Не мемориала, которого касается следствие, а музея, даже проектирование которого не начиналось. Можем подсказать следователям, где предмет их интереса, но не будем мешать демонстрировать свой "профессионализм", – говорится в сообщении.

Ранее 19 ноября в музей Революции Достоинства, пришли с обысками сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности. Директор музея Игорь Пошивайло заявил, что обыски проходят и у него дома.

Правоохранители объяснили причины обысков тем, что в конце 2018 года музеем Революции Достоинства был заключен договор на выполнение строительных работ с компанией. Также был перечислен на счет авансовый платеж в размере более 111 млн гривен для выполнения строительных работ, но строительство так и не началось.

Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.