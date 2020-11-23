Полиция расследует смерть грузчика в шахте лифта "Фокстрота" на киевском районе Святошино

Центр медицины катастроф сообщил, что кабина лифта, в которой находился рабочий, пролетела 6 метров и упала на скорости в шахту. Нацполиция информирует, что мужчина в шахту упал сам.

В Святошинском микрорайоне столицы Украины, в гипермаркете "Фокстрот" погиб 52-летний рабочий, провалившийся в шахту лифта.

"Грузчик-кладовщик упал в шахту лифта примерно с 10-метровой высоты. Событие произошло 21 ноября в 13:30 в "Фокстроте" на улице Чернобыльской", – сообщила в понедельник, 23 ноября пресс-офицер киевского районного управления Нацполиции Татьяна Мельник в комментарии "ТСН".

По ее словам, врачи приехали и лишь констатировали смерть. В полиции отметили, что следов насилия на теле не выявлено.

В то же время, по информации столичного коммунального предприятия "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева", инцидент выглядел несколько иначе:

"В одном из гипермаркетов Святошинского района оборвался лифт, что привело к гибели человека – 52-летнего грузчика торгового центра. Кабина лифта, в которой он находился, пролетела 6 метров и упала на скорости в шахту. Шансов выжить в такой ситуации у мужчины было мало. Он умер до приезда скорой", – сообщается в публикации киевского "Центра медицины катастроф".

Напомним, на днях украинский строитель на заработках в Польше погиб от полицейского электрошокера при задержании: польская полиция пыталась делать реанимацию задержанному, который перестал подавать признаки жизни, однако до приезда скорой украинский гастарбайтер не дожил.