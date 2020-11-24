Призер кінофестивалю "Санденс" фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» виходить у широкий прокат

«Земля блакитна, ніби апельсин» Ірини Цілик виходить в український прокат 26 листопада. Світова премʼєра фільму відбулася на кінофестивалі «Санденс», де він отримав премію за найкращу режисуру у категорії світового документального кіно

«Земля блакитна, ніби апельсин» – повнометражний дебют режисерки та письменниці Ірини Цілик, який став справжньою документальною сенсацією року. Фільм розповідає про сім’ю, яка живе в «червоній зоні» Донбасу, де воєнні дії тривають вже довгий час. Долаючи щоденні травми існування в прифронтовій зоні, 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Але, незважаючи на всі труднощі, ця родина є дуже дружною і життєрадісною. Мама й діти мають багато захоплень, грають на різних музичних інструментах і навіть знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.

«Думка про те, що нарешті всі зможуть побачити наш фільм на великих екранах, дуже надихає мене. Колись, ще в інституті, ми вчили, що таке "видовищна ситуація": це сукупність різних факторів, від м’якості крісел до якості зображення, звуку тощо, які впливають на сприйняття кіно. Тож я бажаю глядачам, аби видовищна ситуація була сприятливою, і ніщо не завадило вам пірнути у світ наших героїв, які попри всі труднощі, не втрачають любові до життя. До зустрічі на великих екранах України!» — коментує Ірина Цілик.

Світова прем’єра «Землі блакитної, ніби апельсин» відбулася у конкурсній секції World Documentary Competition кінофестивалю «Санденс», де стрічка отримала Премію за найкращу режисуру документального фільму. Українське кіно було вперше представлено у конкурсній програмі цього найвідомішого та найбільшого в США фестивалю незалежного кіно. Європейська прем’єра пройшла на 70-у Берлінському кінофестивалі в рамках програми Generation 14Plus, а українська – на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA, де «Земля блакитна, ніби апельсин» стала найкращим фільмом Національного та Міжнародного конкурсу.

Фільм продовжує успішну фестивальну історію, зокрема, отримав Гран-прі та нагороду за «Найкращу операторську роботу» найбільшого польського фестивалю документальних фільмів Millennium Docs Against Gravity, нагороду як «Найкращий дебют» на кінофестивалі Biografilm в Італії, визнаний «Найкращим фільмом про права людини» на DokuFest у Косово та увійшов до офіційної програми престижних міжнародних кінофестивалів: CPH:DOX у Данії, Hot Docs у Канаді, MoMA Doc Fortnight у США, IDFA у Нідерландах – найбільшого кінофестивалю документального кіно у світі, та ще понад 60 інших фестивалів. Також «Земля блакитна, ніби апельсин» визнана найкращим документальним фільмом року за версією Національної премії кінокритиків КІНОКОЛО.

Фільм створено українською продакшн-компанією «Альбатрос Коммунікос» (продюсерка Анна Капустіна) та литовською продакшн-компанією «Мунмейкерс» (продюсерка Гєдре Жицкіте) за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Литовського фільмоцентру та IDFA Bertha Fund (Нідерланди). Фільмування проходило у 2017-2019 роках у Красногорівці, Авдіївці, Кураховому Донецької області, а також у Києві.

У широкий український прокат «Земля блакитна, ніби апельсин» вийде 26 листопада. Напередодні, 25 листопада, у столичному кінотеатрі «Київська Русь» відбудеться урочистий премʼєрний показ за участі творчої групи та героїв фільму.

Також у київський кінотеатрах відбудеться серія спеціальних показів за участі членів знімальної групи фільму: 26 листопада у кінотеатрі «Жовтень»; 27 листопада у кінотеатрі «Планета Кіно» РЦ Блокбастер, а також у кінотеатрах «Сінема Сіті» та «KINO42». Детальна інформація про покази — на сайтах кінотеатрів.

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