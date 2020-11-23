Петиция "О коллаборационизме" на сайте президента набрала необходимые для рассмотрения голоса

Теперь на эту петицию должен ответить президент Владимир Зеленский.

Электронная петиция на сайте президента № 22/105082-еп с предложением внести на рассмотрение в Верховную Раду законопроект "О коллаборационизме" набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч голосов.

Ее автор Станислав Ляшенко предлагает разработать законопроект, который определяет и закрепляет законодательно понятие "коллаборационист" и "пособник оккупантов". Также в ней предлагается закрепить статус России как государства-оккупанта и агрессора.

Кроме этого предлагается запрет деятельности политических партий, организаций и объединений, которые поддерживают Россию, в том числе информационно.

Теперь на эту петицию должен ответить президент Владимир Зеленский.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после реинтеграции оккупированных территорий Донбасса необходимо будет принять законы об амнистии и о коллаборантах.