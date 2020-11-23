Нагрузка по сомнительным мерам Кабмина относительно COVID-19 ложится на МВД, - СМИ

Провалив подготовку к второй волне COVID-19 и растратив соответствующий Фонд, Кабинет министров Украины принимает сомнительные меры, основная нагрузка по которым приходится на Министерство внутренних дел. Речь об этом идёт в статье «Локдаун выходного дня или очередной «фейл» правительства Шмыгаля: почему борьбу с COVID «тянет» МВД?», опубликованной изданием «Апостроф».

«Больницы не готовы к натиску инфекции, «антикоронавирусный фонд», похоже, благополучно распилили. Вместо подготовки стратегии борьбы с заболеваемостью посреди второй волны правительство спешно принимает две сомнительные меры: превентивный локдаун выходного дня и закрытие больниц. Карантин выходного дня результат не даёт — заболеваемость растёт каждый день. Видя, что время безнадёжно утеряно, в правительстве Шмыгаля умыли руки и сбросили все на силовиков из МВД – мол, Аваков, как непотопляемый министр, должен выдержать любой удар В очередной раз Кабмин продемонстрировал неготовность решать масштабные проблемы, требующие стратегического подхода», — говорится в публикации.

Автор также указывает, что такие решения правительства могут обернуться для страны сильнейшей рецессией за десятилетие, ввергнуть в бедность девять миллионов украинцев.

«С начала пандемии более 80% украинских домохозяйств потеряли доходы, а в более 40% семей один член семьи потерял работу. И что происходит? 11 ноября — Кабмин принимает локдаун выходного дня – отчаянная попытка изобразить деятельность, бессмысленный «компромисс», единственный эффект от которого — сокрушительный удар по предпринимателям среднего бизнеса и опасное расшатывание настроения в обществе», — отмечает он.

В статье также отмечается психологическая неготовность украинцев к таким мерам: «Такие правительственные эксперименты вообще могут обернуться масштабными протестами, в которых не только COVID разгуляется – беспорядки сами по себе опасны в виду их неконтролируемости. Вспомним ту же панику в Новых Санжарах в связи с размещением на карантин прибывших из Китая сограждан – оперативное реагирование силовиков в таких ситуация необходимо, так как может спасти и здоровье, и жизни», — подчёркивает он.

Вместе с тем, меры по усилению безопасности силовиков, как и медиков, правительство так и не приняло.

«Повышать безопасность работы силовиков в Кабмине пока не намерены и заслуженную доплату полицейским премьер-министр Шмыгаль так и не выделил. А ведь сотрудники МВД – это вторая после врачей категория, лидирующая по заболеваемости из-за регулярного контакта с инфицированными. И задача по надзору за соблюдением закона о штрафах за отсутствие маски в общественных местах — неблагодарная, да и психологически нелёгкая – часть населения все ещё уверена, что «все это происки зажравшихся коррупционеров», а не пандемия. И хоть в целом, требования к ношению маски вполне разумны, только вот она меркнет на фоне полного провала с подготовкой тех же больниц», — подытожил автор