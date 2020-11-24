Уже при Зеленском: военные чиновники получали миллионы гривен при увольнении

Журналисты опубликовали рейтинг самых крупных "выходных пособий", которые получали "люди в погонах" после того, как были смещены со своих постов.

Бывшие военные чиновники, которые ушли со своих должностей во времена президентства Владимира Зеленского, получили огромные суммы при увольнении.

Журналисты Bihus.info провели расследование по единовременным "выходным" выплатам высокопоставленным украинским военным и силовикам. По данным издания, такая одноразовая помощь колебалась от более чем 800 тысяч до 2,3 миллиона гривен.

"Бывший министр обороны Украины Степан Полторак в 2018 году, в соответствии с так называемой "военной реформы" с министра военного превратился в министра гражданского. По-сути – ничего не изменилось, но Полторак получил почти два миллиона гривен компенсации. Вот так на ровном месте государство выплатило ему две его годовых зарплаты (министр получал 1,1 млн гривен в год)", – рассказали журналисты-расследователи.

В репортаже составлен топ таких выплат при увольнении:

Бывший глава Нацполиции Сергей Князев получил по уходу с должности свыше 2,37 млн гривен. Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Виктор Муженко, освободив свое кресло, стал богаче без малого на 2 млн гривен. Его Зеленский уволил своим указом вначале сентября 2019-го года. Степан Полторак, бывший министром обороны в правительстве Владимира Гройсмана, при увольнении с военной службы в октябре 2018 года получил более чем 1,93 млн гривен. Экс-руководителю Нацгвардии Юрию Аллерову выплатили более 1,82 миллиона гривен. По данным СМИ, в 2020-ом Нацгвардия "добавила" ему еще 525 тысяч гривен. Бывшему главе СБУ Василию Грицаку, уволенному Зеленским в декабре 2019-го, выплатили более чем 1,4 миллиона гривен. Экс-начальник Госохраны Валерий Гелетей, получавший на должности 889 тысяч в год, при увольнении заимел почти 805 тысяч дополнительных выплат.

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"Мы с вами имели все шансы не узнать об имуществе Грицака, но в аккурат к его увольнению Спецслужбу обязали публиковать декларации ее руководящего состава", – отмечается в репортаже.

Все данные по этим своеобразным "отступным" для чиновников-силовиков были взяты журналистами "Бигус.инфо" из открытых источников.