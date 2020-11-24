Во Львовской области в ДТП погиб основатель Lviv Fashion Week

34-летнего дизайнера Петра Нестеренко-Ланько сбил автомобиль на пешеходном переходе

Известный украинский дизайнер и основатель Lviv Fashion Week погиб в ДТП. Петра Нестеренко-Ланько сбил автомобиль на пешеходном переходе в селе Бартатев в 17 километрах от Львова. Об этом сообщает Westnews.

Инцидент произошел 23 ноября, в 22.10 на трассе "Львов-Шегини". "На освещенном пешеходном переходе водитель автомобиля Nissan, житель Львова 1986 года рождения, совершил наезд на мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи", — сообщили во Львовской ОГА.

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Водителя задержала полиция. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 ККУ, "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", — сообщили в полиции.

Петр Нестеренко-Ланько родился во Львове 20 апреля 1983. Учился во львовской СШ №97, а с 3 по 8 классы — в местечке Подбуж Дрогобычского района, где он изучал, в частности, художественные дисциплины. Окончил Львовский лицей бытового обслуживания и Львовскую академию искусств.

Стать дизайнером решил в 12 лет, после того, как отец привел его в Академию искусств на защиту дипломной работы Роксоланы Богуцкой.

Свою первую арт-коллекцию "Времена года" будущий дизайнер сделал из пивных крышек, еще учась в лицее. В 2008 году основал и курировал Lviv Fashion Week.