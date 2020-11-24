10 грудня в Києві пройде церемонія нагородження VIII всеукраїнської будівельної премії IBUILD 2020

Дата заходу: 10 грудня 2020 року.

Організатор: Конфедерація будівельників України.

Премія IBUILD – головна будівельна премія України, де відзначають кращих представників будівельної галузі, кращі будівельні та девелоперські компанії та кращі об’єкти поточного року.

На IBUILD представлені 3 основні категорії нагородження:

КРАЩИЙ СЕРЕД РІВНИХ. Персональна премія.

ВИМІР УСПІХУ. Корпоративна премія досягнень.

ВІДКРИТТЯ РОКУ. Премія блискавичних досягнень.

За час проведення премії IBUILD у неї взяли участь понад 2000 будівельних компаній з усіх областей України.

"Цей рік складний для економики в цілому та будівельної галузі. Але кожна криза — вікно можливостей. Саме це ми бачимо по якості поданих проектів, що демонструють підвищення стандартів", — підкреслив Президент КБУ Лев Парцхаладзе.

Більше про премію на http://ibuild.ua/