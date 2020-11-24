Ультрас "Десны" бросили в мусорный бак директора черниговского стадиона (фото, видео)

Черниговские фанаты обеспокоены тем, что "Десну" могут лишить права играть на местной арене.

Невероятные события развернулись в Чернигове после назначения Александра Овчаренко исполнять обязанности директора стадиона имени Гагарина, на котором поводит домашние игры местный футбольный клуб "Десна". Утром во вторник, 24 ноября, представители ультрас этой команды вывели новоназначенного директора из кабинета, закинули его в мусорный бак и разбили ему голову.

Об этом сообщает издание Высокий Вал.

Александр Овчаренко 13 лет возглавлял стадион имени Гагарина, потом был уволен, а 18 ноября вновь был назначен и.о. директора этого стадиона.

"По словам представителей ультрас, за время его правления стадион был доведен до ужасного состояния. После увольнения Овчаренко работал руководителем ДЮСШ "Атлет", которая также находится на территории стадиона, а теперь его снова вернули на прежнюю должность. Это вызвало возмущение фанатского сообщества, и они, таким образом, решили выразить свою позицию", – пишет издание.

Ультрас также были обеспокоены тем, что "Десну" хотят лишить права играть на стадионе, хотя Овчаренко ранее заявил, что компромисс будет найден.

"Есть какие-то "шероховатости" между Министерством и частным клубом. Но я вместе с юристами министерства и клуба все сделаю для того, чтобы компромисс пришел к логическому завершению, и у нас было большое сотрудничество", – заявил Очаренко.

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Также сообщается, что людей с символикой "Десны" организовано привезли и вывезли со стадиона на машинах.

Напомним, ультрас киевского "Динамо" выступили с заявлением, что отказываются оказывать полную поддержку команде, пока на посту главного тренера остается Мирча Луческу.