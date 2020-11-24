Black Friday в Moyo.ua: почему Черная пятница — это не маркетинговая «хитрость», а настоящий аукцион щедрости

Black Friday до сих пор вызывает у некоторых украинцев недоверие. Покупатели думают, что магазины всего лишь хотят распродать залежавшийся товар и подзаработать на «зеваках», которые не знают настоящих цен на технику и другую продукцию.

Омни-ритейл MOYO.ua уже который год доказывает жителям Украины обратное. Скидки в офлайн-магазинах и на официальном сайте вполне реальные.

Какие факторы позволяют разрушить миф о том, что Black Friday — это не больше, чем маркетинговая уловка?

Продолжительность периода акций

Если изначально Черная пятница длилась не больше одного дня и отхватить товары по сниженным ценам удавалось только самым шустрым покупателям, сейчас возможность выгодно скупиться есть у всех. Обусловлено это тем, что срок действия акций заметно увеличился:

в Moyo.ua «чернопятничный» период продолжается с 23 до 29 ноября;

30 ноября — это киберпонедельник, дополнительный день, который позволяет воспользоваться грандиозными скидками.

Скидки на все группы товаров

В каждой группе товаров, доступных в продаже Мойо, есть позиции, цена на которые снижена. Скидки до 50%. На покупке некоторых топовых смартфонах можно сэкономить больше 5 тысяч гривен. Неплохое предложение! Особенно, если учитывать, что за эту сумму можно купить бюджетный мобильный телефон с производительным аппаратным обеспечением.

Черная пятница позволяет сэкономить:

на Смарт-гаджетах, бытовых приборах, кухонном оснащении, товарах для детей, устройствах для умного дома, ноутбуках и стационарных персональных компьютерах, аксессуарах для разных видов техники.

Возможность купить новинки дешевле

Тотальный ценопад распространяется даже на те гаджеты, которые поступили в продажу совсем недавно. Инновационные разработки мировых торговых марок в Черную пятницу становятся доступными для тех, кто давно о них мечтал. Например, скидки на модели из серии iPhone 12 (в том числе и топовый Айфон 12 Про Макс с рекордно большим экраном) достигают 6 тысяч гривен.

Это интересно: на сэкономленную при покупке Айфон 12 сумму можно приобрести чехол, сетевой адаптер и другие аксессуары.

Изменение цен

Стоимость товаров в Moyo в связи с Черной пятницей действительно снижается. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить обычные ценники с теми, которые актуальны во время распродажи.

Стоит только дождаться окончания «чернопятничных» акций, и временное изменение расценок в пользу покупателей станет очевидным.

Экономия даже на доставке

Выгодные предложения в Moyo распространяются не только на сами товары, но и на их транспортировку.

Так, адресная доставка заказов стоимостью свыше 500 гривен осуществляется абсолютно безвозмездно. То же самое касается и доставки в почтовые отделения.

Поучаствовать в аукционе щедрости от Moyo может каждый желающий. Чтобы купить что-либо по акции, не нужно даже регистрироваться на сайте. Товары по суперцене доступны как для постоянных покупателей, так и для новых клиентов.