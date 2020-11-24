Молчанов: Вакцину от COVID-19, о которой договорился в России Медведчук, можно покупать дешевле и быстрее, чем на Западе

Препарат от COVID-19 Украине, по словам главы Минздрава Максима Степанова, будет предоставлен Всемирной организацией здравоохранения.

Очевиднее всего, помимо препаратов, созданных в других странах, в Украину поступит и российская вакцина от коронавируса, однако под другой "вывеской", возможно "словацкой" или "белорусской".

Такое мнение в эфире NewsOne выразил политический эксперт Кирилл Молчанов.

Но все это, уточнил аналитик, будет уже с определенной наценкой.

"То, о чем договорился Виктор Медведчук, можно покупать в России напрямую и это будет дешевле и быстрее. Казахстан уже строит предприятия по совместному с РФ производству этой вакцины. Украине сделать так же мешает политическая глупость. В связи с условным патриотизмом украинская власть будет тянуть до последнего, в надежде, что появится еще какая-нибудь вакцина", – говорит эксперт.

Также он упрекнул, что действующая власть заняла недальновидную позицию в данном ключевом на сегодняшний день вопросе для государства и граждан Украины.

"Если ситуация (с заболеваемостью коронавирусом в Украине. – Ред.) будет ухудшаться, возможно, у Владимира Зеленского совесть проснется, что он – гарант Конституции, прав и свобод украинцев. А ключевое право – это право на жизнь. И надо его тоже гарантировать, несмотря на политические перипетии. Якобы, мы не можем покупать что-то у России. Хотя, по данным Госстата Украины, Россия на втором месте по импорту в 2019 году, это – второй торговый партнер Украины после Китая. Абсолютно беззубая и близорукая позиция властей загоняет нас в пропасть", – добавил Кирилл Молчанов.

Ранее председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук назвал российскую вакцину от COVID-19 самым эффективным средством на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом.

А народный артист Украины Владимир Данилец заявил, что причина нежелания власти закупать российскую вакцину от COVID-19 – профессиональная непригодность действующего правительства.

"Один человек, Виктор Медведчук поехал и решил сколько вопросов. И по вакцине, и по тому, чтобы сняли санкции (РФ с ряда украинских предприятий. – Ред.). По обмену пленными… Никто ведь не рассказывает, что это Медведчук делает, это именно его работа. Один человек заменяет целое правительство. Вот профи, вот человек на своем месте, вот человек, который заботится о своем народе. Он хочет этого и он это делает. А если ребята (нынешняя власть. – Ред.) не хотят, то они не делают. Она нам рассказывают сказочки", – озвучил свое мнение Данилец.