Новые правила ПДД: что изменилось для пассажиров такси, велосипедистов и пешеходов

Велосипедистам дали больше прав, а пешеходам нужно носить светоотражающие элементы в темное время суток.

В Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Они касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Теперь водитель и пассажиры такси должны пристегиваться во время движения в населенном пункте. Праивло распространяется и на инструкторов по вождению — они должны быть пристегнуты во время движения как в населенном пункте, так и за его пределами. Исключение для водителей и пассажиров такси с инвалидностью и физиологическими особенностями, которые не могут использовать ремни безопасности, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

Велосипедистам теперь можно двигаться по полосе общественного транспорта. В Кабмине считают, что такие изменения развивают велосипедную инфраструктуру и уменьшают травматизм среди велосипедистов и объясняют тем, что общественный транспорт движется со скоростью в среднем 20 км/ч, а обычные машины — 50 км/ч.

Пешеходы обязательно должны использовать светоотражающие элементы или быть в одежде, которая имеет световозвращающие элементы, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. "В темноте на дороге человека в темной одежде при ближнем свете фар водитель автомобиля может увидеть только на расстоянии 25-30 метров", – говорится в пояснительной записке. Под такими элементами имеется в виду или специальная одежда, или просто светоотражающая лента или наклейка.

Кроме того, изменены некоторые положения, касающиеся автомобилей и водителей, перевозящих опасные грузы, и введен новый вид дорожного знака 1.40, который теперь будет называться "изменение покрытия" вместо давно утратившего актуальность знака "конец дороги с усовершенствованным покрытием@.

Напомним, система автофиксации нарушений ПДД на украинских дорогах с 19 ноября теперь может регистрировать нарушения, совершенные владельцами авто на иностранной регистрации.