На КПВВ планируют бесплатно тестировать на коронавирус

Cейчас заезжающие из оккупированной территории, делают тесты за свои деньги и ждут, когда придут результаты.

На КПВВ на Донбассе людей будут бесплатно тестировать на коронавирус. Об этом сообщает заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук, передает Интерфакс-Украина.

"Если говорить об услугах, которые предоставляются и будут предоставляться в медицинском пункте сервисного центра, планируется там проводить бесплатное тестирование на COVID-19", — сказала Голованчук.

По ее словам, эта процедура будет проходить согласно алгоритму действий, который будет наработан по предоставляемым услугам на "первичке" в медицинском кабинете.

"Будет проводиться тестирование на въезде, если будут продолжаться карантинные ограничения. Пока не скажу, это будет для всех или только для тех, кто будет иметь соответствующие симптомы, но это точно будет", – сказала замминистра.

Голованчук говорит, что сейчас заезжающие из оккупированной территории, делают тесты за свои деньги и ждут, когда придут результаты.

"Такой подход не совсем гуманный к нашим же гражданам, учитывая, что все это — территория Украины", – сообщила она.

Замминистра напоминает, что сервисный центр уже работает в Счастье Луганской области. В декабре центр откроют на КПВВ в Новотроицком Донецкой области и модернизируют на Чонгаре Херсонской области возле Крыма. В следующем году сервисные центры появятся на всех КПВВ.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона откроет новые КПВВ "Счастье" и "Золотое" на Донбассе, несмотря на отказ боевиков возобновить пропуск людей через линию разграничения.